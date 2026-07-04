Новые складные смартфоны Samsung будут дороже предшественников на €100–€280

В Сети появилась информация о том, насколько дороже предшественников будут новинки Samsung в Европе, включая складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, а также умные часы Galaxy Watch 9, запуск которых на континенте ожидается 22 июля.

Согласно данным немецкого IT-издания WinFuture, складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8 будет доступен в версиях с 256 и 512 Гбайт памяти, по цене €1299 и €1499 соответственно. Это на €100 больше по сравнению с предшественником для базовой модели и на €180 больше для модели с максимальным объёмом памяти.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 будет предлагаться в трёх вариантах объёма флеш-памяти: 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт. Стоимость моделей составит €1999, €2199 и €2599 соответственно. Несмотря на своё название, Samsung Galaxy Z Fold 8 — новинка в серии и он не последователь модели Galaxy Z Fold 7, которую в действительности сменит Galaxy Z Fold 8 Ultra. Поэтому сравнение цен будет некорректным.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra буде выпускаться с объёмом памяти 256 и 512 Гбайт, а также 1 Тбайт, как и Galaxy Z Fold 8. Согласно утечке, стоимость базовой модели составит €2199, что на €100 больше, чем Fold 7. Модель с €512 Гбайт будет стоить €2399, что на €180 больше, чем предшественник. А модель с 1 Тбайт памяти будет стоить €799, что на €280 дороже предыдущей модели.

Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 9 выйдут в двух вариантах с поддержкой Bluetooth и двух — с LTE, с размером корпуса 40 мм и 44 мм. Версия с поддержкой Bluetooth с 40-мм корпусом будет стоить €409 (на €40 дороже), а версия с Bluetooth с 44-мм корпусом — €439 (на €30 дороже).

Версия Galaxy Watch 9 с LTE (40 мм) будет стоить €459 (на €50 дороже), а версия с LTE (44 мм) — €489 (на €30 дороже). В свою очередь, Galaxy Watch Ultra 2 будет выпускаться только в версии с LTE по цене €749 (на €50 дороже).