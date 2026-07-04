Сегодня 04 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Дефицит памяти отозвался в июньской стат...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Дефицит памяти отозвался в июньской статистике Steam

Valve опубликовала результаты анализа оборудования игроков Steam Hardware and Software Survey за июнь. Результаты прошлого месяца в сегменте видеокарт были обнадёживающими для AMD — теперь здесь динамика спала; более заметные изменения обозначились по направлениям объёма памяти, ОС, разрешений дисплеев и основного языка пользователей.

Источник изображений: steampowered.com

Источник изображений: steampowered.com

Кризис на рынке оперативной и постоянной памяти добрался до Steam: общее число игроков с SSD объёмом более 1 Тбайт сократилось на 0,7 п.п. и упало ниже 50 %; примерно на ту же величину выросла категория накопителей объёмом от 750 до 999 Гбайт, достигнув 24,75 %.

Объем в 16 Гбайт оперативной памяти становится новой нормой: здесь обозначился рост на 0,43 п.п. до 41,57 %, второе место заняли 32 Гбайт с 36,79 % (-0,08 п.п.), третье — 64 Гбайт с 3,95 % (-0,19 п.п.).

Компоненты, менее затронутые кризисом и сопутствующим скачком цен, показали более предсказуемое поведение: 6-ядерные процессоры (27,64 %) отметились снижением на 0,38 п.п.; зато выросли доли 8-ядерных (на 0,02 п.п. до 27,47 %), 10-ядерных (на 0,14 п.п. до 7,41 %), 14-ядерных (на 0,14 п.п. до 4,94 %) и 16-ядерных (на 0,33 п.п. до 5,97 %).

Устаревшие видеокарты с 2, 3 и 4 Гбайт (в сумме около 12 %) потеряли около 0,5 процентного пункта, который поделили между собой модели с 6 Гбайт (+0,36 п.п до 6,45 %), 12 Гбайт (+0,24 п.п до 13,01 %) и 16 Гбайт (+0,45 п.п до 24,50 %) памяти.

В зачёте операционных систем Windows набрала 0,68 п.п. до 70,44 %, Windows 10 потеряла 0,43 п.п и теперь занимает 23,56 %, Linux снизилась на 0,30 п.п. до 3,69 %.

Самым популярным разрешением мониторов остаётся 1080p (-0,77 п.п. до 51,12 %), положительной динамикой отметились разрешения 2560 × 1440 (+0,24 п.п. до 21,44 %) и 2560 × 1600 (+0,73 п.п. до 5,64 %).

Доля пользователей с китайским упрощённым как основным языком увеличилась на 2,3 п.п. до 24,19 % — он второй по популярности после английского (-1,30 п.п. до 38,18 %); положительную динамику показали традиционный китайский (+0,15 п.п. до 1,50 %) и корейский (+0,12 п.п. до 1,48 %); отрицательную — европейский испанский (-0,25 п.п. до 4,59 %) и русский (-0,29 п.п. до 9,61 %).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Valve опубликовала инструкцию по созданию панели с E Ink-дисплеем для Steam Machine
Страшные флешбеки эпохи Xbox 360: у Steam Machine нашлась «красная полоса смерти» для индикации проблем
Одноканальная память замедлила Steam Machine на 19 %, но в играх потери оказались меньше
К выпуску готовится антикризисный SSD Samsung 990 с PCIe 4.0 и скоростью чтения до 7250 Мбайт/с
Samsung в III квартале хочет повысить цены на DRAM на 20 % — LPDDR может подорожать сильнее
Вслед за Kioxia компания Sandisk объявила о начале поставок NAND-памяти, выпущенной по технологии BiCS10
Теги: steam, статистика, дефицит
steam, статистика, дефицит
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Началась операция по спасению падающей на Землю космической обсерватории NASA Swift
Российские двигатели в последний раз доставили на орбиту пакет спутников Amazon Leo на ракете Atlas V
К выпуску готовится антикризисный SSD Samsung 990 с PCIe 4.0 и скоростью чтения до 7250 Мбайт/с
Дефицит памяти отозвался в июньской статистике Steam
GitHub подшутила над Sony и предложила разработчикам выслать их репозитории на CD-дисках
В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро? 3 ч.
В Meta уверены, что почти догнали OpenAI в гонке ИИ 4 ч.
Новая статья: EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор 14 ч.
Корейское отделение Netflix проговорилось о дате выхода Cyberpunk: Edgerunners 2 15 ч.
Разработчики Ghostrunner с удовольствием бы занялись Ghostrunner 3, но есть нюанс 17 ч.
Anthropic хочет стать фармкомпанией — лекарства будет разрабатывать ИИ 18 ч.
Слухи: амбициозный российский боевик «Война миров: Сибирь» сравнялся по бюджету с Kingdom Come: Deliverance 2 18 ч.
«Чувствовал, будто расхожусь по швам»: ведущие разработчики Suicide Squad: Kill the Justice League едва не ушли из индустрии из-за провала игры 20 ч.
OxygenOS и Realme UI отправят на свалку истории — OnePlus и Realme перейдут на ColorOS 20 ч.
Alibaba запретила сотрудникам пользоваться помощником программиста Claude Code от Anthropic 21 ч.
Учёные создали в лаборатории модель чёрной дыры и испарили её 7 мин.
Samsung нацелилась стать главным производителем ИИ-чипов — она привлекла Anthropic и Meta 20 мин.
Новые складные смартфоны Samsung будут дороже предшественников на €100–€280 3 ч.
Samsung в III квартале хочет повысить цены на DRAM на 20 % — LPDDR может подорожать сильнее 5 ч.
Вслед за Kioxia компания Sandisk объявила о начале поставок NAND-памяти, выпущенной по технологии BiCS10 5 ч.
Китай испытал самый выносливый апогейный ракетный двигатель в мире — он вдвое превзошёл западные аналоги 6 ч.
Аукцион Sotheby’s выставит на благотворительные торги кожаную куртку с автографом основателя Nvidia Дженсена Хуанга 6 ч.
Meta использует DDR4 в серверных системах, изначально её не поддерживающих 8 ч.
Valve опубликовала инструкцию по созданию панели с E Ink-дисплеем для Steam Machine 16 ч.
Вопреки трендам: Amazon увеличила объём оперативной памяти у планшета Fire HD 10 на треть 16 ч.