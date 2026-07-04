Дефицит памяти отозвался в июньской статистике Steam

Valve опубликовала результаты анализа оборудования игроков Steam Hardware and Software Survey за июнь. Результаты прошлого месяца в сегменте видеокарт были обнадёживающими для AMD — теперь здесь динамика спала; более заметные изменения обозначились по направлениям объёма памяти, ОС, разрешений дисплеев и основного языка пользователей.

Кризис на рынке оперативной и постоянной памяти добрался до Steam: общее число игроков с SSD объёмом более 1 Тбайт сократилось на 0,7 п.п. и упало ниже 50 %; примерно на ту же величину выросла категория накопителей объёмом от 750 до 999 Гбайт, достигнув 24,75 %.

Объем в 16 Гбайт оперативной памяти становится новой нормой: здесь обозначился рост на 0,43 п.п. до 41,57 %, второе место заняли 32 Гбайт с 36,79 % (-0,08 п.п.), третье — 64 Гбайт с 3,95 % (-0,19 п.п.).

Компоненты, менее затронутые кризисом и сопутствующим скачком цен, показали более предсказуемое поведение: 6-ядерные процессоры (27,64 %) отметились снижением на 0,38 п.п.; зато выросли доли 8-ядерных (на 0,02 п.п. до 27,47 %), 10-ядерных (на 0,14 п.п. до 7,41 %), 14-ядерных (на 0,14 п.п. до 4,94 %) и 16-ядерных (на 0,33 п.п. до 5,97 %).

Устаревшие видеокарты с 2, 3 и 4 Гбайт (в сумме около 12 %) потеряли около 0,5 процентного пункта, который поделили между собой модели с 6 Гбайт (+0,36 п.п до 6,45 %), 12 Гбайт (+0,24 п.п до 13,01 %) и 16 Гбайт (+0,45 п.п до 24,50 %) памяти.

В зачёте операционных систем Windows набрала 0,68 п.п. до 70,44 %, Windows 10 потеряла 0,43 п.п и теперь занимает 23,56 %, Linux снизилась на 0,30 п.п. до 3,69 %.

Самым популярным разрешением мониторов остаётся 1080p (-0,77 п.п. до 51,12 %), положительной динамикой отметились разрешения 2560 × 1440 (+0,24 п.п. до 21,44 %) и 2560 × 1600 (+0,73 п.п. до 5,64 %).

Доля пользователей с китайским упрощённым как основным языком увеличилась на 2,3 п.п. до 24,19 % — он второй по популярности после английского (-1,30 п.п. до 38,18 %); положительную динамику показали традиционный китайский (+0,15 п.п. до 1,50 %) и корейский (+0,12 п.п. до 1,48 %); отрицательную — европейский испанский (-0,25 п.п. до 4,59 %) и русский (-0,29 п.п. до 9,61 %).