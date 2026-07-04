Samsung нацелилась стать главным производителем ИИ-чипов — она привлекла Anthropic и Meta✴

Samsung Electronics укрепляет свои позиции в качестве крупнейшего игрока на рынке производства чипов для систем искусственного интеллекта, чему способствует её бизнес по контрактному производству полупроводников. Компания подтвердила, что её роль как производственной базы для специализированных интегральных схем (ASIC) расширяется: после Tesla её клиентами станут Anthropic и Meta✴, которые помогут вернуть направление к прибыльной модели. В средне- и долгосрочной перспективе портфель заказов Samsung Foundry готов приблизиться к 50 трлн вон ($32,74 млрд).

Meta✴ совместно с Samsung Foundry планирует разработать и произвести ASIC нового поколения на сумму более 10 трлн вон ($6,55 млрд), сообщает Seoul Economics Daily со ссылкой на отраслевые источники. Производителем собственных ИИ-ускорителей Meta✴ MTIA первого и второго поколения значится тайваньская TSMC, а третьим займётся уже Samsung Foundry с использованием техпроцесса 2 нм. Meta✴ не исключает возможности выйти на рынок облачных провайдеров и сдавать сторонним компаниям в аренду вычислительные мощности — основным чипом в проекте обещает стать MTIA. К 2030 году компания намеревается построить несколько ЦОД общей мощностью 5 ГВт, и не использовать исключительно чипы сторонних производителей.

Каждые полгода Meta✴ намеревается выпускать обновлённую версию ускорителя — в следующем году это будет уже пятое поколение. В рамках реализации проекта Meta✴ заложила рамочную основу сотрудничества с подразделением Samsung Electronics System LSI, которое специализируется на проектировании чипов. У Meta✴ есть и собственные ресурсы для проектирования, но их не хватит, чтобы выдержать заданный темп обновления в шестимесячном цикле.

Собственные ASIC с использованием техпроцесса 2 нм хочет получить и Anthropic — крупный разработчик ИИ тоже стремится снизить свою зависимость от стороннего оборудования, в том числе Nvidia и Google. В перспективе Anthropic хочет возвести собственный ЦОД мощностью около 1 ГВт с инвестициями около $50 млрд — около половины этой суммы уйдёт на чипы для ИИ: ASIC, DRAM и NAND. Samsung Electronics располагает широким спектром возможностей: выпуская память, имея производственные мощности и предприятия по упаковке чипов, она способна стать крупнейшим бенефициаром в рамках проекта Anthropic. В мае Samsung выступила инвестором в очередном раунде финансирования американской компании, в ходе которой та привлекла $65 млрд, — они заключили договор о стратегическом партнёрстве.