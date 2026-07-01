Meta✴ задумала стать облачным провайдером и продавать доступ к своим ИИ-суперкомпьютерам, как AWS и Google Cloud

Компания Meta✴ разрабатывает планы по созданию собственного бизнеса в сфере облачной инфраструктуры, который будет продавать доступ к вычислительным мощностям и моделям ИИ. Это может создать новый вектор конкуренции с лидерами отрасли, такими как Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. На фоне таких новостей акции компании подскочили на 9,3 % до $615,55, показав самый большой дневной рост с апреля.

Во время золотой лихорадки выгоднее всего продавать старательский инструмент. Похоже, Meta✴ наконец-то прониклась мудростью этого высказывания и теперь рассматривает возможность продажи доступа к различным моделям ИИ, размещённым на существующей инфраструктуре компании — подход, аналогичный предложению AWS Bedrock. Компания также рассматривает возможность продажи доступа к «сырым» вычислительным мощностям, подобно так называемым неооблачным компаниям, таким как CoreWeave.

Развитие этих новых направлений бизнеса является частью Meta✴ Compute, внутренней инициативы по созданию и управлению инфраструктурой ИИ. Подразделение Meta✴ Compute курируют руководитель отдела инфраструктуры Meta✴ Сантош Джанардан (Santosh Janardhan), глава подразделения искусственного интеллекта Meta✴ Superintelligence Labs Даниэль Гросс (Daniel Gross) и президент Meta✴ Дина Пауэлл Маккормик (Dina Powell McCormick).

В последние годы Meta✴ сделала разработку ИИ приоритетной задачей, вложив сотни миллиардов долларов в центры обработки данных и другую инфраструктуру ИИ. Эти инвестиции вызывают обоснованные опасения инвесторов. Планы по запуску собственного облачного бизнеса являются одним из способов вернуть часть этих инвестиций и извлечь выгоду из продолжающегося бума ИИ. Ориентиром выступают AWS, Azure и Google Cloud, десятилетиями создававшие подобные платформы, которые теперь приносят сотни миллиардов долларов дохода в год.

По мере роста интереса к ИИ, поставщики вычислительных мощностей также расширяли свою деятельность, предлагая в аренду специализированные чипы и ресурсы, необходимые для обучения и запуска моделей ИИ. Это сложный бизнес, требующий не только огромных парков центров обработки данных, но и программных платформ, корпоративных отделов продаж и служб поддержки клиентов.

Компания SpaceX, которая в феврале приобрела стартап в области ИИ xAI, недавно стала ключевым игроком в этой сфере, предоставив в начале этого года доступ к своему огромному центру обработки данных в Мемфисе компании Anthropic и заключив сделку с Google. По оценке аналитиков, эта стратегия может принести xAI более $50 млрд дохода к 2028 году и $100 млрд к 2030 году.

Глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что он готов предложить клиентам доступ к своей вычислительной инфраструктуре. «Это определённо обсуждается, — сказал он. — Почти каждую неделю к нам обращаются разные компании со стороны с просьбой запустить API-сервис или узнать, есть ли у нас вычислительные мощности, которые они могли бы приобрести у нас по более высокой цене, чем мы их купили».

«Мы пока этого не сделали, потому что считаем, что вычислительные мощности нам нужны, — добавил Цукерберг. — Но, очевидно, если мы дойдём до точки, когда почувствуем, что у нас избыток мощностей, то это вариант, который у нас есть, и это отчасти даёт нам уверенность в инвестировании в развитие этого направления».

Планы Meta✴ всё ещё находятся в стадии разработки, не исключено, что стратегия компании может измениться.