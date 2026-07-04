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Micron начала строительство ещё одного завода по производству памяти в Хиросиме — он заработает в 2028 году

Micron приступила к строительству нового завода по производству чипов памяти — предприятие в японской Хиросиме обойдётся в 1,5 трлн иен ($9,3 млрд). Поставки продукции с завода начнутся ориентировочно летом 2028 году; японские власти выделили до 500 млрд иен ($3,1 млрд) на покрытие расходов, сообщает Bloomberg.

Источник изображения: micron.com

Источник изображения: micron.com

Проект станет очередным шагом в наращивании производства чипов памяти для удовлетворения спроса со стороны отрасли искусственного интеллекта. Micron строит два передовых завода в родном для себя городе Бойсе (США, шт. Айдахо); в январе компания провела церемонию закладки первого камня в строительстве производственной площадки с бюджетом $100 млрд под городом Сиракьюс (шт. Нью-Йорк) в рамках обязательства по увеличению производства DRAM в США. Мощности наращивают также Samsung и SK hynix.

«Первая производственная пластина HBM от Micron — для технологии памяти в основе ИИ — была изготовлена прямо здесь, в Хиросиме», — заявил глава компании Санджай Мехротра (Sanjay Mehrotra). Расширение завода в Японии поможет Micron повысить энергоэффективность и скорость передачи данных в чипах, необходимых для служб ИИ и беспилотных автомобилей.

Наряду с финансированием исследований и разработки японские власти к настоящему моменту выделили американской компании около 775 млрд иен ($4,8 млрд). Поддержка Micron, единственного на территории страны производителя DRAM, со стороны японских властей имеет «бесценное значение», заявил министр экономики, промышленности и торговли Рёсэй Аказава (Ryosei Akazawa). Государство готово поддерживать и других зарубежных производителей полупроводниковой продукции, если они захотят построить здесь заводы.

С 2021 года Япония выделила несколько десятков миллиардов долларов на поддержку отраслей полупроводников и ИИ, считающихся важными для национальной безопасности страны. До марта 2041 года частные и государственные инвестиции Японии в чипы и ИИ составят 101,6 трлн иен ($629,55 млрд), правда, не уточняется, какая доля этих средств поступит из госбюджета.

Micron оказалась владельцем завода в Хиросиме в 2013 году, когда поглотила обанкротившегося японского производителя DRAM Elpida Memory. В стране находится множество ключевых компаний, которые занимаются передовыми материалами и оборудованием для производства чипов, но страна в значительной степени утратила лидерство в производстве полупроводников. Сейчас 80 % необходимых заводу в Хиросиме материалов поступают из Японии.

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Теги: micron, завод, япония
micron, завод, япония
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