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Прежде чем стать безопасными соседями для людей, роботам предстоит ещё сильно усовершенствоваться

Разработчики человекоподобных роботов спешат продемонстрировать серьёзный прогресс в их развитии, но за кадром остаются проблемы с их адаптацией к нахождению среди людей — разных и очень непредсказуемых. Прежде чем такое соседство станет социальной нормой, создателям роботов и программного обеспечения для них предстоит очень многое усовершенствовать.

Источник изображения: UBTech Robotics

Источник изображения: UBTech Robotics

Как повествует The Wall Street Journal, в социальных сетях гуляет немало сюжетов, которые демонстрируют не очень приятные примеры взаимодействия роботов с окружающими людьми. Один из роликов раскрывает неконтролируемые танцы человекоподобного робота в ресторане, другой показывает пнувшего маленького ребёнка робота во время выступления в Китае. Роботы, которые по своему предназначению должны постоянно находиться в непосредственной близости к человеку, становятся всё крупнее и тяжелее. Специалисты утверждают, что даже потеря электроснабжения в результате разрядки тяговой батареи способна повлечь неприятные для окружающих последствия, поскольку двуногий робот при падении может покалечить взрослого человека или ребёнка.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что к 2050 году в мире будет эксплуатироваться 1 млрд человекоподобных роботов, а оборот профильного рынка достигнет $7,5 трлн. Робототехническая отрасль по мере перехода роботов из сферы промышленной автоматизации к домашнему применению сталкивается с новым вызовом: роботам нужно научиться работать в более непредсказуемой среде по сравнению с условиями производственного предприятия, где всё упорядочено в соответствии с технологическими процессами. Программное обеспечение для бытовых роботов будет ориентироваться на вероятностные оценки тех или иных событий, а не следовать строго прописанным алгоритмам. Искусственный интеллект в этом случае поможет разработчикам ПО, но совершенствовать его придётся долго и тщательно. Меры предосторожности необходимо будет закладывать изначально, как на уровне внешних физических кнопок принудительной остановки, так и на уровне защитных функций в схемотехнике. Помимо камер и датчиков непосредственно на корпусе робота, в этом деле помогут и окружающие устройства, с которыми робот сможет обмениваться информацией.

Разработчики стараются предусмотреть разного рода функции безопасности. Компания Neura Robotics, например, в случае угрозы падения своего человекообразного робота заставляет его делать это с минимальным риском для окружающих. Кто-то из производителей роботов отказывается от использования ног в пользу более устойчивых оснований с колёсами. Тем более, что последние позволяют разместить и более ёмкую тяговую батарею. Низкий центр тяжести, в свою очередь, позволяет исключить падение в большинстве ситуаций. Кто-то из производителей ограничивает усилие, которое могут развивать роботы. Они при этом способны выполнять требуемые от них операции, но с меньшей вероятностью могут навредить человеку.

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Теги: роботы, робототехника, человекообразный робот, безопасность
роботы, робототехника, человекообразный робот, безопасность
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