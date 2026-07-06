Как ожидается, квартальная прибыль Samsung взлетела в 18 раз на фоне бума ИИ

На этой неделе Samsung Electronics поделится своими ожиданиями относительно величины операционной прибыли за минувший второй квартал, итоги которого пока только подводятся. Аналитики считают, что вполне можно рассчитывать на 18-кратный рост операционной прибыли Samsung в годовом сравнении по итогам прошедшего квартала.

Консенсус LSEG SmartEstimate гласит, что Samsung сообщит о рекордной операционной прибыли в размере $56,35 млрд, которая в 18 раз превысит прошлогодний показатель. Если прогноз оправдается, то второй квартал текущего года станет третьим подряд периодом, операционная прибыль Samsung по итогам которого достигает рекордной величины. Эксперты считают, что текущая динамика роста спроса на оперативную память диктуется смещением приоритета на агентские вычислительные нагрузки в сфере ИИ. По мнению представителей Citi Research, во втором квартале средние цены во втором квартале последовательно выросли на 44 % в сегменте DRAM и на 53 % в сегменте NAND. Бум ИИ в сочетании с дефицитом памяти привёл к тому, что капитализация крупнейших производителей в лице Samsung, SK hynix и Micron в отдельности выросла до уровня более $1 трлн.

Очевидно, что южнокорейские производители верят в устойчивость роста спроса на свою продукцию, поскольку они сообща готовы вложить в развитие производственных мощностей на территории страны $2 трлн за ближайшие полтора десятилетия. Эти инвестиции должны себя оправдать, поэтому фондовый рынок тщательно следит за динамикой прибыли производителей памяти. По прогнозам Nomura, в текущем квартале цены на DRAM последовательно увеличатся на 24 %, цены на NAND вырастут на 25 %. При этом рост цен на память вредит собственному бизнесу Samsung по производству смартфонов, поскольку компания не может повышать цены на устройства строго пропорционально подорожанию памяти. Apple в прошлом месяце уже подняла цены на iPad и MacBook, хотя исторически считалось, что эта компания наиболее устойчива к дефициту памяти и росту цен.