Сегодня 06 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Как ожидается, квартальная прибыль Samsu...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Как ожидается, квартальная прибыль Samsung взлетела в 18 раз на фоне бума ИИ

На этой неделе Samsung Electronics поделится своими ожиданиями относительно величины операционной прибыли за минувший второй квартал, итоги которого пока только подводятся. Аналитики считают, что вполне можно рассчитывать на 18-кратный рост операционной прибыли Samsung в годовом сравнении по итогам прошедшего квартала.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Консенсус LSEG SmartEstimate гласит, что Samsung сообщит о рекордной операционной прибыли в размере $56,35 млрд, которая в 18 раз превысит прошлогодний показатель. Если прогноз оправдается, то второй квартал текущего года станет третьим подряд периодом, операционная прибыль Samsung по итогам которого достигает рекордной величины. Эксперты считают, что текущая динамика роста спроса на оперативную память диктуется смещением приоритета на агентские вычислительные нагрузки в сфере ИИ. По мнению представителей Citi Research, во втором квартале средние цены во втором квартале последовательно выросли на 44 % в сегменте DRAM и на 53 % в сегменте NAND. Бум ИИ в сочетании с дефицитом памяти привёл к тому, что капитализация крупнейших производителей в лице Samsung, SK hynix и Micron в отдельности выросла до уровня более $1 трлн.

Очевидно, что южнокорейские производители верят в устойчивость роста спроса на свою продукцию, поскольку они сообща готовы вложить в развитие производственных мощностей на территории страны $2 трлн за ближайшие полтора десятилетия. Эти инвестиции должны себя оправдать, поэтому фондовый рынок тщательно следит за динамикой прибыли производителей памяти. По прогнозам Nomura, в текущем квартале цены на DRAM последовательно увеличатся на 24 %, цены на NAND вырастут на 25 %. При этом рост цен на память вредит собственному бизнесу Samsung по производству смартфонов, поскольку компания не может повышать цены на устройства строго пропорционально подорожанию памяти. Apple в прошлом месяце уже подняла цены на iPad и MacBook, хотя исторически считалось, что эта компания наиболее устойчива к дефициту памяти и росту цен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инвесторы за июнь совершили разворот и уронили капитализацию «большой семерки» бигтехов на $2,3 трлн
Разработчики ИИ-моделей не торопятся перекладывать расходы на карман конечных пользователей
Благодаря ИИ Micron стала самой прибыльной технологической компанией США
Рог изобилия ИИ продолжает разгонять Foxconn — выручка взлетела почти на 40 % во втором квартале
Micron начала строительство ещё одного завода по производству памяти в Хиросиме — он заработает в 2028 году
Из-за складного iPhone цены на складные смартфоны вырастут в среднем почти на 20 %
Теги: samsung, samsung electronics, цены, финансы, аналитика
samsung, samsung electronics, цены, финансы, аналитика
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Стартап Джима Келлера собрался поставить производство фабрик по выпуску чипов на конвейер
Прежде чем стать безопасными соседями для людей, роботам предстоит ещё сильно усовершенствоваться
NVIDIA втихую сделала платформу Omniverse бесплатной, но есть нюанс
TSMC получила разрешение тайваньских властей потратить ещё $20 млрд на завод в США
Доля выпущенных в Китае электромобилей Tesla опустилась ниже 30 % мирового объёма поставок впервые с 2020 года
Отказ Sony от выпуска игр на дисках навсегда перекроит игровой рынок 22 ч.
Новая статья: Deer & Boy — почти диснеевская история. Рецензия 05-07 00:05
Новая статья: Gamesblender № 783: PlayStation без дисков, грантовая «Смута 3» и последняя игра Виктора Антонова 04-07 23:32
Северокорейские хакеры причастны к двум третям хищений криптовалюты в первом полугодии 2026 года 04-07 15:27
Microsoft добавила в браузер Edge поддержку аккаунтов Google 04-07 14:26
Anthropic, Google и Meta всерьёз задумались о зарождении самосознания у ИИ 04-07 14:17
Microsoft ускоряет внедрение постквантовой криптографии 04-07 13:34
В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро? 04-07 11:10
В Meta уверены, что почти догнали OpenAI в гонке ИИ 04-07 10:14
Новая статья: EMPULSE — восторг или эпитафия? Предварительный обзор 04-07 00:05
Как ожидается, квартальная прибыль Samsung взлетела в 18 раз на фоне бума ИИ 23 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — июль 2026 года 6 ч.
Crusoe рассчитывает привлечь $3 млрд при оценке в $30 млрд 10 ч.
Рог изобилия ИИ продолжает разгонять Foxconn — выручка взлетела почти на 40 % во втором квартале 13 ч.
Sony разрабатывала геймпад DualShock со встроенной первой PlayStation, но проект отменили 16 ч.
Вместо тысяч датчиков одна дешёвая камера — роботов научили чувствовать пальцами 04-07 17:35
В 2028 году Samsung планирует выпустить серийный смартфон с рулонным дисплеем 04-07 16:24
Портативная консоль AyaNeo Next 2 на AMD Strix Halo выйдет на мировой рынок — цена флагмана составит $5300 04-07 16:22
Micron начала строительство ещё одного завода по производству памяти в Хиросиме — он заработает в 2028 году 04-07 16:16
Sony ограничила продажи дисководов для PS5 Digital Edition и PS5 Pro — из-за подскочившего спроса 04-07 15:38