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Японский разработчик автопилота Turing начал использовать ускорители AMD на фоне финансирования со стороны этой компании

Опыт Nvidia в создании систем для робототехнической отрасли помог ей закрепиться в автомобильной промышленности, когда речь зашла о создании систем активной помощи водителю с постоянно совершенствуемыми возможностями. Успехи конкурирующей AMD в этой сфере до сих пор оставались в тени, но она недавно заявила о себе через сотрудничество с разработчиками из компании Turing.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Как поясняет Bloomberg, японский стартап Turing добавил AMD Ventures в перечень своих инвесторов, а заодно заявил о начале использования компонентов AMD в своей инфраструктуре. Исторически Turing полагался на ускорители Nvidia, но теперь он до 10 % своей потребности в обучении ИИ-моделей покрывает силами ускорителей AMD. Помимо диверсификации поставщиков, этот шаг в какой-то мере позволил снизить затраты, по словам представителей Turing.

Стартап собирается предложить своё программное обеспечение в потребительском сегменте автомобильного рынка и роботакси в 2028 году. Относительно поздний выход Turing на рынок не станет проблемой с точки зрения конкурентоспособности, как считают представители компании, поскольку на японском рынке новые модели обычно выходят через три или пять лет, и за это время можно добиться существенного прогресса в разработке технологий автопилота. Кроме того, их практическое применение будет постепенным. Turing делает упор на экономически эффективный подход к разработке автопилота, поэтому и привлечение решений AMD стало для компании предсказуемым шагом.

Кукую сумму вложила в Turing компания AMD, не уточняется. В прошлом году стартап привлёк $79 млн, его капитализация оценивается в $600 млн. Как поясняет один из основателей стартапа и его генеральный директор Иссэй Ямамото (Issei Yamamoto), для японской экономики экспорт автомобилей является важнейшим источником доходов. Если его потерять, то и экспортировать из страны будет почти нечего. Автономность управления в будущем станет очень важным фактором дифференциации на рынке, поэтому её важно развивать уже сейчас. Turing рассчитывает занять лидирующие позиции в этой сфере на домашнем рынке Японии.

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Теги: turing, amd, автопилот, инвестиции
turing, amd, автопилот, инвестиции
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