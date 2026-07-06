Власти Южной Кореи направят полученные в период бума ИИ налоговые доходы в фонд будущих поколений

Samsung Electronics и SK hynix контролируют от 65 до 80 % мирового рынка памяти, а также обеспечивают южнокорейскую экономику крупнейшим источником выручки. В условиях, когда их доходы стремительно растут, пропорционально увеличиваются и налоговые отчисления в бюджет Южной Кореи. Местное правительство намерено направить получаемые дополнительные доходы на поддержку молодёжи и устранение неравенства.

Глава администрации президента Южной Кореи Хан Кун Сик (Kang Hoon-sik), выступая на мероприятии с участием членов правительства и представителей правящей Демократической партии, заявил о намерении руководства страны использовать Фонд реагирования на будущие вызовы для финансирования ключевых национальных проектов и повышения конкурентоспособности южнокорейской экономики в долгосрочной перспективе. Чиновник подчеркнул, что власти не должны понапрасну упускать возможность потратить дополнительные доходы бюджета с пользой для национальной экономики.

Для указанного фонда приоритетными направлениями инвестиций станут три инициативы: создание новых точек роста, борьба с К-образной поляризацией общества и предоставление поддержки для граждан в возрасте от 20 до 40 лет. Помимо создания рабочих мест, последняя инициатива будет предполагать финансирование стартапов и решение жилищного вопроса для молодых специалистов с участием государства. Власти Южной Кореи намерены сделать страну незаменимым участником мирового рынка. На прошлой неделе Samsung Electronics и SK hynix уже заявили о запуске крупных инвестиционных проектов. Правительственные ведомства готовы оказывать всяческое содействие в их реализации.