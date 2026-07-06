Сегодня 06 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети Клин клином: Reddit запустила ИИ против ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Клин клином: Reddit запустила ИИ против спама, созданного нейросетями

Reddit объявила об интеграции инструментов на базе больших языковых моделей (LLM) для борьбы со спамом, значительная часть которого также генерируется нейросетями. По данным TechCrunch, новые системы позволили значительно повысить эффективность обнаружения нежелательного контента, который ранее оставался незамеченным стандартными автоматизированными системами.

Источник изображения: Reddit

Источник изображения: Reddit (изменено)

Ежедневно платформа теперь предотвращает около 23 млн просмотров спама, а также выявляет примерно 25 тысяч новых спам-публикаций и комментариев. По сравнению с предыдущими тремя месяцами, начиная с января и заканчивая мартом, подверженность аудитории спаму, по утверждению компании, сократилась на 20 %. При этом LLM удаётся фиксировать самые сложные и хорошо скоординированные действия вредоносной активности ботов.

На фоне стремительного распространения ИИ-контента аналогичные инструменты стали применять и другие платформы. Например, YouTube, Meta и Instagram разрешают публиковать материалы, созданные искусственным интеллектом, но при условии их маркировки, а TikTok предоставляет пользователям возможность самостоятельно указывать объём отображаемого ИИ-контента.

Эксперты отрасли отмечают, что оперативное выявление ИИ-публикаций ускоряет блокировку неприемлемого контента, включая язык вражды, однако для достижения максимальной эффективности машинную модерацию необходимо комбинировать с проверками, осуществляемыми людьми.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Сбер» выпустил GigaChat 3.5 Ultra — LLM стала умнее и приблизилась по ряду показателей к DeepSeek 3.2
Австрия призвала Евросоюз привлечь Anthropic на свою территорию после введённых США ограничений на передовые ИИ-модели
OpenAI представила GPT-5.6 Sol, Terra и Luna, но доступ к новым моделям получили лишь избранные
Японского школьника арестовали за атаку на Bandai Namco с помощью вируса, сгенерированного ChatGPT
В Китае запретят слишком человечных ИИ-компаньонов — ByteDance и Alibaba уже начали отключать функцию
В июне затраты пользователей на ИИ снизились на 20 % — конец ИИ-лихорадки уже скоро?
Теги: reddit, llm, ии
reddit, llm, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Датамайнер объяснил, почему Valve до сих пор не анонсировала Half-Life 3
Bigme выпустила первый в мире 25,3-дюймовый монитор с цветным E Ink-дисплеем с частотой 60 Гц
«Сбер» выпустил GigaChat 3.5 Ultra — LLM стала умнее и приблизилась по ряду показателей к DeepSeek 3.2
Спустя три года после релиза пираты взломали Atomic Heart — со всеми DLC и без гипервизора
Дата-центр Meta заразил редкой бактерией очистные сооружения американского городка
Календарь релизов — 6–12 июля: Assassin’s Creed Black Flag Resynced и Doom: The Dark Ages — DLC 22 мин.
Клин клином: Reddit запустила ИИ против спама, созданного нейросетями 31 мин.
Российский разработчик портировал в браузер легендарную Carmageddon — с поддержкой 60 кадров/с и классическим гоночным управлением 2 ч.
Не только Fallout и The Elder Scrolls: авторитетный инсайдер прояснил новые приоритеты Xbox для Bethesda 3 ч.
Selectel и ИТМО создали СП для разработки платформы по созданию ИИ-агентов для бизнеса 4 ч.
Представлена российская платформа «Боцман AI» для запуска ИИ-моделей внутри защищённого контура компании 4 ч.
Xbox уволит 3200 сотрудников и избавится от пяти игровых студий, но есть и хорошая новость 4 ч.
EA Sports FC 26 в разгар Чемпионата мира по футболу установила новый рекорд популярности среди футбольных симуляторов Electronic Arts в Steam 5 ч.
Японского школьника арестовали за атаку на Bandai Namco с помощью вируса, сгенерированного ChatGPT 5 ч.
«Чёрт возьми, выглядит великолепно»: блогер показал четыре часа геймплея Assassin’s Creed Black Flag Resynced, и фанаты в восторге 9 ч.
Nintendo прекратит продажи оригинальной консоли Switch в Европе в 2027 году 36 мин.
Intel задумалась о подводе питания с обеих сторон кристалла для техпроцесса Intel 14A2 4 ч.
Apple договорилась с Broadcom о поставках кастомных ИИ-чипов до 2031 года 4 ч.
Передовой ИИ ЦОД Microsoft Fairwater в Висконсине оказался не только продвинутым, но и шумным 5 ч.
QTS и Compass отказались от создания крупнейшего в мире кампуса ЦОД Digital Gateway после многолетней борьбы с местными жителями 6 ч.
Noctua намерена выпустить чёрные версии СЖО NL-LC1 к концу текущего года 7 ч.
Brookfield увеличит инвестиции в Bloom Energy до $25 млрд — для внедрения топливных ячеек в ИИ ЦОД 7 ч.
На следующей неделе обделённые премиями работники Samsung проведут свою забастовку 8 ч.
Несмотря на цену до $2500, складной iPhone Ultra поначалу будет в дефиците 8 ч.
NVIDIA откладывает выпуск стоек Kyber на год и отказывается от архитектуры NVL72×2 9 ч.