Клин клином: Reddit запустила ИИ против спама, созданного нейросетями

Reddit объявила об интеграции инструментов на базе больших языковых моделей (LLM) для борьбы со спамом, значительная часть которого также генерируется нейросетями. По данным TechCrunch, новые системы позволили значительно повысить эффективность обнаружения нежелательного контента, который ранее оставался незамеченным стандартными автоматизированными системами.

Ежедневно платформа теперь предотвращает около 23 млн просмотров спама, а также выявляет примерно 25 тысяч новых спам-публикаций и комментариев. По сравнению с предыдущими тремя месяцами, начиная с января и заканчивая мартом, подверженность аудитории спаму, по утверждению компании, сократилась на 20 %. При этом LLM удаётся фиксировать самые сложные и хорошо скоординированные действия вредоносной активности ботов.

На фоне стремительного распространения ИИ-контента аналогичные инструменты стали применять и другие платформы. Например, YouTube, Meta✴ и Instagram✴ разрешают публиковать материалы, созданные искусственным интеллектом, но при условии их маркировки, а TikTok предоставляет пользователям возможность самостоятельно указывать объём отображаемого ИИ-контента.

Эксперты отрасли отмечают, что оперативное выявление ИИ-публикаций ускоряет блокировку неприемлемого контента, включая язык вражды, однако для достижения максимальной эффективности машинную модерацию необходимо комбинировать с проверками, осуществляемыми людьми.