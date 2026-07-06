Звезда русского дубляжа Gothic 1 Remake подтвердил ремейк «Готики 2», но разработчики всё отрицают

Вышедший в прошлом месяце ремейк культовой фэнтезийной ролевой игры «Готика» (Gothic) от Piranha Bytes стал большим успехом, и, похоже, издатель THQ Nordic и барселонская студия Alkimia Interactive уже взялись за продолжение.

По интернету в настоящее время курсирует короткий ролик (см. видео по ссылке), в котором главная звезда русского дубляжа Gothic 1 Remake открытом текстом подтвердил разработку ремейка «Готики 2».

Речь идёт об актёре дубляжа Петре Гланце-Иващенко, озвучившем в русскоязычной версии Gothic 1 Remake протагониста — Безымянного героя. Фанатам серии артист также знаком по роли этого персонажа в сиквеле.

«Кто "Готику" не прошёл — чтобы обязательно прошли. Потому что, по секрету, уже начали делать ремейк второй "Готики", ясно? Мы пока ещё не знаем, как с Вороном там поступить, но мы вам потом расскажем», — заверил Гланц-Иващенко.

Ещё до релиза Gothic 1 Remake в THQ Nordic допускали возможность разработки ремейка «Готики 2», однако менеджер сообщества Alkimia Interactive Тимур Ходырев «инсайд» Гланца-Иващенко отрицает.

«Без понятия, о чём речь. Мы работаем над патчами для ремейка "Готики 1". Возможно, Пётр перепутал что-то с классической "Готикой 2" на консоли», — гласит комментарий Ходырева изданию VK Play Media.

Gothic 1 Remake вышла 5 июня на PC (Steam, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Ремейк заслужил более 21 тыс. «очень положительных» отзывов (рейтинг 88 %) от пользователей Steam и продался в количестве 500 тыс. копий за неделю.