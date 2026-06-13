Gothic Remake — в новом теле старый дух. Рецензия

Жанр Ролевая игра Издатель THQ Nordic Разработчик Alkimia Interactive Минимальные требования Процессор Intel Core i7-7700k 4,2 ГГц / AMD Ryzen 5 1600X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6700 XT, 60 Гбайт на твердотельном накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-7700K 4,2 ГГц / AMD Ryzen 5 3600X 3,6 ГГц, 32 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 12 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti / AMD Radeon RX 6800 XT Дата выхода 5 июня 2026 года Возрастной ценз От 17 лет Локализация Текст и озвучивание Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S Официальный сайт

Играли на PC

Время летит. Казалось, совсем недавно мы вспоминали «Готику» и ее создателей в честь двадцатилетия оригинальной игры. Я тогда гадал, каким же выйдет ремейк. Стремительная перемотка на пять лет вперед — и вот мы уже знаем ответ. Alkimia Interactive действительно постаралась придерживаться оригинала, как и заявляла в начале разработки — разумеется, насколько это возможно в переосмыслении игры, которой стукнуло четверть века. Авторы не ограничились покадровым переносом и воспроизведением механик, а воссоздали знакомый опыт, одновременно привнеся свежий взгляд и не забыв об уважении к классике. Но обо всем по порядку.

В мире идет долгая и кровопролитная война между людьми и орками. Человечество в тяжелом положении: единственное, что помогает держаться — магическая руда, из которой кузнецы создают превосходное оружие и доспехи. Король Робар II ссылает на рудники на острове Хоринис любого преступника, будь он хоть мелким воришкой, хоть жестоким убийцей. А чтобы осужденные не сбежали, повелевает магам воздвигнуть вокруг шахт нерушимый барьер.

Но заклинание идёт не по плану, из-за чего энергетический купол накрывает половину острова. Войти может кто угодно, но выбраться не суждено ни одному живому существу. Вчерашние заключенные обретают власть, и, раз уж не могут выбраться, шантажируют королевство поставками руды. Конечно же, получаемые богатства оседают лишь в карманах самых влиятельных.

Новых осужденных продолжают ссылать на пожизненные работы. Лишь самым удалым и находчивым удается более-менее вольготно устроиться в Колонии. Однажды за барьер отправляют и нашего протагониста. Безымянный герой (имя-то у него есть, но представиться никто не дает) вовсе не собирается горбатиться в шахтах, поэтому нам предстоит долгая дорога к успеху, славе и, если повезет, свободе.

Вступление Gothic Remake практически покадрово воспроизводит оригинал. Перед отправкой в колонию нам вручают письмо, которое требуется передать магам внутри барьера. Дальше — падение в воду, кулак Буллита в лицо, знакомство с Диего, нашим спасителем и главным проводником в новый мир. С первых же кадров видишь серьезный подход разработчиков к обновлению классики. Зона обмена между Колонией и внешним миром стала напоминать настоящий порт: огромный лифт с механическим подъемником, склады, охрана. В такой мир легче поверить.

Дорога в ущелье одновременно и знакомая, и ощущается иначе. Больше деталей, больше пространства. Новые возможности разжиться полезным снаряжением. Даже одинокий гоблин не просто случайно забрел в окрестности заброшенной шахты, а разбил небольшой лагерь. От первого взгляда на долину Хориниса, в центре которой возвышается замок Старого Лагеря, перехватывает дыхание. Пейзажи игра рисует фантастически красивые. Первое время хочется неспешно идти и любоваться видами. А какие здесь сочные и густые леса, буквально чувствуешь траву под ногами!

Только не стоит зевать. Любая живность поначалу представляет собой смертельную опасность. Побороться можно разве что с жирными кротокрысами и молодыми падальщиками. Да и то, эти злобные курицы-переростки небольшой стаей легко заклюют героя. В ответ получается лишь неловко размахивать ржавым мечом, словно дубиной. Это «Готика», и вам предстоит всему учиться заново.

Брать с новичка нечего, и встречные персонажи чаще игнорируют героя. Порой из жалости делятся мудростью, как выжить в новом враждебном мире. Держитесь дороги и впитывайте каждый полученный совет. Игра не поведет вас за ручку. Да, формально, разрешено бежать в любую сторону, но при таком вольном подходе, скорее всего, вас загрызет первый же волк или зарубит разбойник. Огромная каменная башня прямо перед глазами намекает — стоит сделать первую остановку в Старом Лагере.

Стража не намерена пропускать вас во внутренний двор к магам. Поэтому приходится ошиваться во внешнем кольце лагеря, обзаводясь первыми знакомствами. Это буквально ваша первоочередная задача. В мире «Готики» классовое разделение играет важную роль. Очевидно, горбатить спину на рудниках мы не будем. Но и принимать вас в свои ряды местные силы не спешат. Кому нужен дохляк-новичок с рудной пылью в кармане?

Идешь охотиться — умираешь в зубах волка. Грубишь охраннику — получаешь по зубам, да и пару кусков руды, полученные с большим трудом, сразу отнимут. Пытаешься обокрасть кого-то — снова получаешь по зубам, и снова карманы обчищены. Игра преподает суровые уроки и заставляет крутиться ради выживания. Даже спать негде, а ночь темна и опасна вне стен лагеря.

Поэтому заводишь разговоры с каждым встречным. У многих именных персонажей найдется для вас дельце: или скучное, или опасное. Но выбирать не приходится. Помогаешь отыскать пропавшего стражника. Выступаешь посредником в сделке у торговцев. В конце концов, давишь пару жуков-переростков на мясо для местного повара. И вот уже подняли уровень-другой. Обучились минимальным навыкам для самообороны. Кое-как удается отбиться от падальщика повзрослее, и даже с волком можно справиться.

Довольно скоро мы узнаем, что под барьером есть еще два лагеря: Новый и Болотный. С их обитателями тоже стоит познакомиться и помочь каждому, кто готов дать поручение. А это и опыт, и стартовый капитал, и полезные знакомства. Без связей здесь сложно, и в конечном счете придется решить, к какому же лагерю примкнуть. От этого зависят как отношение к вам разных персонажей, так и часть повествования.

В каждой фракции явно выделяются свои архетипы, которые отчасти можно назвать классами. Карьерная лестница в любом лагере приведет вас или на стезю воина с упором на ближний бой, или же будете магом, повелевающим стихиями. Но, например, в Новом Лагере чувствуется явный уклон в сторону ловкости и стрельбы из лука, а служение Болотному позволяет больше комбинировать магию и клинок.

Боевую систему авторы переработали почти с нуля, хотя остались в ней и узнаваемые элементы. Сражения в ближнем бою в оригинале строились на ударах влево-вправо. С ростом мастерства движения Безымянного становились все более быстрыми и уверенными. При этом успешные попадания дезориентировали противника на несколько мгновений, что позволяло в итоге забивать почти любого соперника, не выпуская его из оглушенного состояния. Обновленная Gothic уже не дает провернуть подобный фокус.

В тизере ремейка явно прослеживались идеи For Honor или Kingdom Come — от них в итоге отказались, но направления ударов все же остались важной частью боевой системы. К взмахам по горизонтали добавились выпады, мощные удары сверху и снизу — в зависимости от типа оружия набор доступных приемов меняется. Обучение навыку боя не просто увеличивает скорость и меняет анимации (по сей день остается загадкой, почему эту крутейшую идею не развивает вообще никто в индустрии), но и открывает новые приемы. Последовательности ударов складываются в разные комбинации, но для успешного исполнения важно и выдерживать ритм — беспорядочные клики ни к чему не приведут.

На старте сражения и выглядят, и ощущаются крайне неуклюже — так и задумано. Со временем растет не только умение героя, но и вы, как игрок, обучаетесь премудростям: когда лучше отскочить или заблокировать удар, а может быть, прервать действие врага своей атакой; когда подойдет острый клинок, а с каким врагом проще справиться дубиной. В сражениях важны и умелое перемещение, и своевременные действия. Не хватает стычкам только лоска и полировки. Движения некоторых врагов выглядят топорно, ряд атак «примагничивает» соперника к протагонисту, а окно для парирований (куда без них) может показаться не интуитивным.

Если с врагом не хочется встречаться лицом к лицу, переходите на магию и стрелковое оружие. Луки в ремейке стали куда интереснее. Вместо автонаведения — свободный прицел, а с развитым навыком стрелы можно пускать одну за одной покруче Робин Гуда. Магия стала куда эффектнее — вот уж где технический прогресс заметен. Безымянный активно вычерчивает магические узоры руками, а заклинания искрятся спецэффектами. Причем некоторые чары оказывают на мир физическое влияние. Огонь, что логично, поджигает врагов, а льдом можно их обездвижить. Вода, кстати, тоже подвержена ледяному влиянию. Ну, вдруг вам будет сложно забраться на остов разбившегося корабля…

⇡#Небезупречная работа над ошибками

Gothic Remake проворачивает фокус, который мало какому ремейку удавался. Игра во многом ощущается как «та самая» Gothic из далекого прошлого (особенно если вы проходили ее лет десять назад и больше), но на самом деле изменения коснулись практически каждого аспекта, а не только сражений.

Кое-где авторы как будто целенаправленно щелкают по носу старых фанатов. Помните, как удавалось быстро заработать в кузнице Хуно? Не в этот раз. Охотничьи навыки теперь окупаются гораздо дольше из-за динамического ценообразования и скромных запасов руды у торговцев. А любой замок больше не получится взломать методом сохранений и загрузок. Новая мини-игра без прокачанного навыка действительно сложная, а заранее узнать, что ждет в сундуке — хороший меч или ржавая тарелка, не получится. Как ни странно, без умений медвежатника быть воришкой тяжело.

На первый взгляд, Хоринис будто бы прежний, только полигонов побольше да освещение красивее. Но на самом деле мир заметно прибавил в размерах. Тот же Старый Лагерь теперь куда объемнее. А уж в Болотном в первое посещение и вовсе можно заблудиться. Настоятельно рекомендую прикупить там карту и гулять при свете дня. Приятно искать старые секреты и гадать, сохранила ли Alkimia во-о-он ту пещеру, или нас ждет сюрприз. Намекну, что поиски Хроманина теперь заканчиваются более логично…

Хорошую работу провели сценаристы. В первых главах изменения точечные, но удачные. Старые квесты местами расширили, добавили несколько новых поручений. У тех же девушек из гарема Гомеза теперь есть собственная сюжетная линия. Очень к месту пришлись кинематографические вставки — к примеру, церемония в Болотном лагере поставлена куда интереснее.

Вторую половину игры переработали сильнее. Две последние главы в оригинале объективно были слабыми: второстепенные задания почти иссякали, а основная история скатывалась к зачистке подземелий. В ремейке заметно расширили роль орков в сюжете, добавили новых заданий. При этом правки ощущаются очень гармоничными и верными духу оригинала.

Что осталось неизменным, так это удовольствие от изучения мира. Слух все так же ласкают завораживающие мелодии Кая Розенкранца (Kai Rosenkranz): от знакомых мотивов до новых аранжировок и целых треков. На горизонте всегда есть за что зацепиться взгляду: старый маяк, разбитый корабль на берегу, покинутая рыбацкая деревня, или хотя бы очередная пещера. Нередко награда будет скудной, но, с другой стороны, настоящие сокровища и не должны валяться на каждом углу. Ценных наград ровно столько, чтобы сохранять исследовательский азарт.

От чего хотелось бы избавить серию, так это от репутации технически дурных релизов. Делюсь исключительно собственным опытом. Для своей картинки, мне кажется, игра работает вполне сносно. Уж точно не хуже большинства современных релизов, и на два порядка лучше злополучной Gothic 3. Сперва мне вполне удавалось избегать багов в ремейке. Попадались лишь редкие визуальные глюки вроде неправильных переходов между анимациями. Но к середине стал замечать и более обидные вещи: от странной агрессии у NPC до невозможности вступить в ряды магов, ведь я случайно заранее выполнил испытание, которое мне отказались засчитывать постфактум. Все это, конечно, наверняка вскоре поправят патчами. Но осадочек, как говорится, останется.

* * *

Не зря Alkimia Interactive шесть лет провела в поисках идеальных пропорций классических ингредиентов и новых идей. Gothic Remake — то самое развитие серии, к которому должна была стремиться Piranha Bytes, да не смогла, при всем к ней уважении. Даст Иннос, мы еще вернемся в Хоронис. Ведь лучшая часть приключений Безымянного еще впереди. Спящий повержен, но где-то там проснулось еще более страшное Зло…

Достоинства:

по-прежнему непревзойденное ощущение прогресса героя;

уникальный и затягивающий мир, в который хочется возвращаться;

сильно улучшены ритм и наполнение второй половины повествования;

бродить по шикарным пейзажам под завораживающую музыку — сплошное удовольствие.

Недостатки:

ближний бой функционален и хорошо продуман, но несколько топорно исполнен;

обидные баги.

Графика Ремейк выглядит достойно, особенно по части пейзажей, освещения и общего качества моделей. При этом авторы бережно сохранили и развили визуальный стиль оригинала. Пожурить можно разве что некоторые анимации. Звук «Готический» саундтрек — произведение на все времена. Одиночная игра Старое доброе ролевое приключение без набивших оскомину костров или душ. Идеи двадцатипятилетней давности воспринимаются как глоток свежего воздуха. Оценочное время прохождения Спустя 50 часов жалеешь, что не осталось камешка, под который Безымянный еще не заглянул. Впрочем, всегда можно вступить в другой лагерь и начать все заново. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Прекрасный ремейк, ухвативший дух Gothic и облекший его в современное исполнение.

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Оценка: 9,0/10

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