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AMD запустила продажи мини-суперкомпьютера AMD Ryzen AI Halo за $4000 для работы с ИИ

Сегодня состоялся формальный старт продаж платформы Ryzen AI Halo — мини-ПК на базе процессора Ryzen AI Max+ 395, ориентированного на разработчиков. Система предназначена для локальной разработки ИИ, предлагает 128 Гбайт унифицированной памяти LPDDR5X-8000 и встроенную в процессор производительную графику Radeon 8060S.

Источник изображений: AMD

Источник изображений: AMD

Мини-ПК предлагается в двух вариантах: один с операционной системой Windows 11 Pro, другой — с Linux. Как отмечает портал VideoCardz, оба варианта представлены у американского ретейлера Micro Center по цене $3999,99. Аппаратная часть обеих систем, по всей видимости, идентична. Мини-ПК оснащаются твердотельными накопителями ёмкостью 2 Тбайт, 10-гигабитными сетевыми контроллерами LAN, поддерживают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также обладают совокупным показателем энергопотребления (TDP) 120 Вт.

Несмотря на заявления в рекламных материалах о том, что официальные поставки таких систем начались с сегодняшнего дня, мини-ПК от AMD пока недоступны для покупки. На страницах обеих версий Ryzen AI Halo у Micro Center указано: «Продукт скоро появится в продаже». В описании также говорится, что система будет доступна только для самовывоза из магазина, что значительно ограничивает географию её продаж в США.

Процессоры AMD Strix Halo были представлены более года назад. Флагманская модель Ryzen AI Max+ 395 уже поставляется в некоторых продуктах различных производителей. Теперь же сама AMD решила выпустить собственную платформу на базе этого процессора. Компания также недавно представила новые процессоры Ryzen AI Max Pro 400, предлагающие уже до 192 Гбайт унифицированной памяти.

Источник изображения: Amazon

Источник изображения: Amazon

Как отмечает портал VideoCardz, мини-ПК Ryzen AI Halo стоит дороже, чем любая система на базе Strix Halo от конкурентов. Например, GMKtec EVO-X2 с 128 Гбайт унифицированной оперативной памяти предлагается за $3400, что на $600 дешевле решения от AMD. Единственное, что отличает их, — это операционная система и инструменты разработки.

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Теги: ryzen ai halo, strix halo, amd, мини-пк, искусственный интеллект
ryzen ai halo, strix halo, amd, мини-пк, искусственный интеллект
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AMD запустила продажи мини-суперкомпьютера AMD Ryzen AI Halo за $4000 для работы с ИИ
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