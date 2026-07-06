Массовые увольнения в Microsoft не ограничатся подразделением Xbox

Microsoft объявила о новой волне сокращений, затронувшей подразделения за пределами Xbox. Под увольнение попали 3200 сотрудников, преимущественно из сегмента Commercial Business, а общее число сокращённых работников достигло 4800 человек.

О новых увольнениях сообщила исполнительный вице-президент и директор по персоналу компании Эми Коулман (Amy Coleman). По её словам, сокращённые должности не будут немедленно замещены системами искусственного интеллекта, однако она отметила, что развитие ИИ уже меняет подход к работе, автоматизируя часть повседневных задач и требуя от сотрудников освоения новых навыков.

Текущие увольнения затронули около 2,1 % глобального штата Microsoft. Если сокращения в игровом подразделении Xbox ожидались заранее, то увольнение ещё 3200 сотрудников в других направлениях стало неожиданностью. В самом Xbox компания уже сократила 1600 работников и в ближайшие месяцы готовится сократить ещё такое же количество.

Кроме сокращения персонала, Microsoft намерена выделить в отдельные структуры студии Compulsion Games, Double Fine, Ninja Theory и Undead Labs, а также рассматривает возможность закрытия Arkane. Как отмечает издание Engadget, незадолго до увольнений члены профсоюза Xbox, входящего в состав организации Communications Workers of America, призвали Microsoft к «добросовестным переговорам по вопросам гарантий занятости и порядка проведения сокращений».

Сотрудники Xbox готовились к сокращениям с 10 июня, когда новый генеральный директор Аша Шарма (Asha Sharma) и операционный директор Мэтт Бути (Matt Booty) разослали тревожное служебное письмо. В нём говорилось, что после десятилетия масштабных приобретений студий и на фоне низких продаж оборудования текущего поколения подразделение Xbox оказалось убыточным. Шарма с ещё большей решительностью озвучила эту позицию 6 июля и официально объявила о сокращениях в Xbox.

Стоит отметить, что это не первые крупные увольнения: в июле 2025 года Microsoft уволила 9000 человек, а в начале 2024 года — 1900 сотрудников Xbox.