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«Спрашиваю для друга»: сооснователь Arkane поинтересовался у гендиректора Xbox, сколько стоит выкупить студию

Судьба французской Arkane Studios (Marvel’s Blade, Deathloop, Prey, Dishonored) в разгар самой масштабной реструктуризации в истории Xbox оказалась под вопросом, но один человек уже готов вступиться за именитый коллектив.

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

Напомним, в ближайшие месяцы Xbox начнёт взвешивать c Arkane «потенциальные стратегические варианты» (вроде продажи или отделения). Расставание со студией для компании осложняет французское трудовое законодательство.

В комментариях к заявлению гендиректора Xbox Аши Шармы (Asha Sharma) насчёт реструктуризации интерес к судьбе студии проявил сооснователь Arkane и соавтор Dishonored Рафаэль Колантонио (Raphael Colantonio).

Источник изображения: Bethesda Softworks

Источник изображения: Bethesda Softworks

«Касательно Arkane… сколько [стоит выкупить студию]? Спрашиваю для друга», — задал Колантонио, по-видимому, шуточный вопрос Шарме. Своё сообщение разработчик сопроводил эмодзи с высунутым языком.

Несмотря на несерьёзный тон вопроса, пользователи массово одобрили потенциальный выкуп Arkane её сооснователем и даже выразили готовность финансово поддержать Колантонио в деле, а он и не против.

Источник изображения: Devolver Digital

Источник изображения: Devolver Digital

Колантонио покинул Arkane в 2017 году и вместе с бывшим коллегой Жюльеном Роби (Julien Roby) основал WolfEye Studios. В 2022-м студия выпустила дебютную игру — изометрический ролевой вестерн Weird West.

Сейчас WolfEye Studios трудится над безымянной ретрофутуристической экшен-RPG, которая в плане масштаба и открытости дизайна находится где-то между Fallout: New Vegas и Prey. Издателем проекта выступит южнокорейская Neowiz (Lies of P).

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Теги: arkane studios, bethesda softworks, xbox
arkane studios, bethesda softworks, xbox
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