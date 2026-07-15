Обзор видеокарты Acer Nitro Intel Arc B570 OC

Второй по старшинству представитель семейства Intel Arc изначально произвел не лучшее впечатление в силу своей завышенной стоимости и остался в тени флагманской модели — Arc B580, которая отличилась заметно лучшим соотношением характеристик и цены. Но со временем Arc B570 оказался в более выгодном положении, и не в последнюю очередь благодаря тому, как дорого обходится сборка целых игровых ПК. Как ни крути, это самый дешевый ускоритель текущего поколения, а сегодня мы рассмотрим одну из самых доступных модификаций Arc B570 — уже по традиции под маркой Acer Nitro.

Буквы OC в названии видеокарты указывают на заводской разгон графического процессора: проектную тактовую частоту GPU в играх увеличили с референсных 2,5 до 2,69 ГГц. Но при этом Acer не указывает, насколько увеличился резерв мощности, что имеет преобладающее значение для интеловских видеокарт.

Производитель Intel Acer Модель Arc B570 Nitro Intel Arc B570 OC Графический процессор Название BMG-G21 BMG-G21 Архитектура Xe2 Xe2 Техпроцесс TSMC N5 TSMC N5 Число транзисторов, млрд 19,6 19,6 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 1 700/2 500 2 500/2 690 Шейдерные ALU (FP32) 2 304 2 304 Блоки наложения текстур (TMU) 144 144 Блоки операций растеризации (ROP) 80 80 Блоки XMX 144 144 RT-блоки 18 18 Объем кеша L2, Мбайт 18 18 Оперативная память Разрядность шины, бит 160 160 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 19 19 Общая пропускная способность, Гбайт/с 380 380 Объем, Гбайт 10 10 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 11,5 12,4 Производительность FP64/FP32 1/8 1/8 Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 Прочее Шина PCI Express PCI Express 4.0 x8 PCI Express 4.0 x8 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 TDP/TBP, Вт 150 Н/Д

Минимальная стоимость Acer Nitro Intel Arc B570 OC в период работы над статьей равнялась 22 999 руб., что делает продукт Acer одной из самых доступных разновидностей Arc B570 в российской рознице. Прямыми конкурентами Intel Arc B570 являются GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600. Оба ускорителя стоят больше — 27 999 и 24 999 руб. соответственно, — хотя несут лишь 8 Гбайт VRAM против 10 Гбайт у Intel Arc B570. В пользу Acer Nitro Intel Arc B570 OC играет и то обстоятельство, что старшая модель интеловской линейки — Arc B580 — сейчас как минимум на 3,5 тыс. руб. дороже, а это заметная сумма в данной ценовой категории.

Чем бы ни завершились тесты ускорителя Acer в сравнении с «красным» и «зеленым» соперниками, снова напомним о том, что быстродействие дискретной графики Intel во многом зависит от функции Resizable BAR. Эту особенность необходимо учитывать при апгрейде GPU в устаревших системах, которым Intel Arc B570 мог бы подарить не только дополнительную производительность, но и аппаратный кодек с поддержкой современных форматов видео.

В силу умеренного энергопотребления — 150 Вт — многие разновидности Intel Arc B570 довольствуются компактными системами охлаждения. Но Acer Nitro к ним не относится, что позволяет рассчитывать на низкий уровень шума и температуру компонентов. Полная длина видеокарты составляет 280 мм, а толщина — в пределах двух слотов расширения. Устройство не имеет никакой светодиодной подсветки.

Обратная сторона печатной платы прикрыта металлическим бэкплейтом с отверстиями для сквозного прохода воздуха.

Систему охлаждения обслуживают два вентилятора с диаметром крыльчатки 89 мм. Радиатор, в свою очередь, представляет собой типовую конструкцию из двух блоков ламелей, нанизанных на четыре термотрубки диаметром 6 мм. К кристаллу GPU прилегает медный теплосъемник, а к микросхемам видеопамяти и компонентам VRM — отдельные алюминиевые пластины, спаянные с ребрами радиатора.

Термопрокладки между печатной платой и бэкплейтом отсутствуют, поэтому он не принимает участия в охлаждении PCB.

Ускоритель получает дополнительное питание через 8-контактный разъем старого образца и не имеет резервной микросхемы BIOS с альтернативными настройками. Система питания здесь устроена таким же образом, как в образцах Intel Arc B570, с которыми мы познакомились раньше. VRM графического процессора работает на пяти силовых каскадах Alpha & Omega AOZ5517QI с номинальным током 60 А под управлением ШИМ-контроллера AOZ71137QI. Питание чипов видеопамяти — двухфазное, на основе 30-амперных сборок AOZ5507QI того же производителя. Микросхемы GDDR6 производства Samsung с маркировкой K4ZAF325BC-SC20 рассчитаны на скорость передачи данных 20 Гбит/с, однако Arc B570, как и Arc B580, использует лишь 19 Гбит/с.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25) Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Оперативная память G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38) SSD Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M) Корпус Открытый стенд Монитор GIGABYTE AORUS FO32U2P Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 26.6.4 ПО для GPU Intel Все видеокарты Intel Graphics Driver 32.0.101.8860 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 610.62

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Horizon Zero Dawn Remastered Встроенный бенчмарк Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование кадров AMD Intel NVIDIA Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей FSR Balanced FSR Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) DOOM: The Dark Ages Vulkan Встроенный бенчмарк (Abyssal Forest) Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) F1 25 DirectX 12 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Returnal Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced XeSS Balanced DLSS Balanced (+ Frame Generation)

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Acer Nitro Intel Arc B570 OC (2500/2690 МГц, 19 Гбит/с, 10 Гбайт);

Palit GeForce RTX 5050 Dual (2317/2572 МГц, 20 Гбит/с, 8 Гбайт);

SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 (1875/2755 МГц, 18 Гбит/с, 8 Гбайт).

Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.

⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Под игровой нагрузкой Acer Nitro Intel Arc B570 OC расходует чуть больше мощности, чем референсные 150 Вт. Если судить по одинаковым (и неизменным) тактовым частотам GPU в тестах без рейтрейсинга и с рейтрейсингом (2,75 ГГц), видеокарта исчерпывает резерв TBP уже при штатных настройках.

Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Средняя тактовая частота GPU, МГц Среднее напряжение питания GPU, В Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Acer Nitro Intel Arc B570 OC (2500/2690 МГц, 19 Гбит/с, 10 Гбайт) 2750 2750 0,97 0,97 1296 1371 Acer Nitro Intel Arc B570 OC (2500/2690 МГц, 19,5 Гбит/с, 10 Гбайт) 2750 2750 0,97 0,97 1323 1379 Palit GeForce RTX 5050 Dual (2317/2572 МГц, 20 Гбит/с, 8 Гбайт) 2771 2887 1,01 1,08 1771 (43%)/1771 (43%) 1638 (39%)/1638 (39%) SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 (1875/2755 МГц, 18 Гбит/с, 8 Гбайт) 2602 (Shader Engine)/2564 (Front-End) 2718 (Shader Engine)/2683 (Front-End) 1,01 1,07 2172 (46%) 2267 (49%)

Система охлаждения Acer Nitro Intel Arc B570 OC обладает завидной эффективностью: температура GPU и микросхем видеопамяти не превышает 66 °С при уровне шума в пределах 31 дБА. Жаль только, что при этом один из VRM ускорителя нагревается до 104 °С.

Прошивка Acer Nitro Intel Arc B570 OC не дает возможности увеличить TBP, из-за чего разгон GPU сверх заводских тактовых частот практически невозможен. Нам удалось лишь увеличить пропускную способность VRAM со штатных 19 до 19,5 Гбит/с. Но, как и следовало ожидать, это никоим образом не отразилось на средней игровой производительности.

⇡#Игровые тесты без трассировки лучей

Arc B570 и ближайшие конкуренты интеловской видеокарты (GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600) рассчитаны на гейминг преимущественно в режиме 1080p без рейтрейсинга — при таких настройках большинство тестовых тайтлов работают с кадровой частотой от 60 FPS. В сравнении с GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600 герой обзора обладает практически таким же усредненным быстродействием, хотя отдельные игры имеют выраженную симпатию или антипатию к той или иной архитектуре GPU.

1920 × 1080 Acer Nitro Intel Arc B570 OC NVIDIA GeForce RTX 5050 AMD Radeon RX 7600 Alan Wake 2 40 / 42 45 / 50 42 / 55 Assassin's Creed Shadows 27 / 32 28 / 34 20 / 24 Black Myth: Wukong 18 / 22 23 / 26 23 / 26 Cyberpunk 2077 58 / 68 52 / 61 57 / 67 F1 25 93 / 118 91 / 115 80 / 100 Hogwarts Legacy 74 / 85 72 / 80 71 / 80 Horizon Zero Dawn Remastered 51 / 71 53 / 73 55 / 69 Red Dead Redemption 2 53 / 58 45 / 49 48 / 56 Returnal 60 / 91 53 / 83 54 / 83 Total War: WARHAMMER III 42 / 53 37 / 48 40 / 52 Макс. +19% +31% Средн. −1% −2% Мин. −16% −25%

В большинстве тестовых игр на максималках при разрешении 1440p видеокарта Acer уже не позволяет рассчитывать на комфортную кадровую частоту — по крайней мере, без апскейлинга. Тем не менее Intel Arc B570 по-прежнему не отстает по средним результатам от «красного» конкурента, а ее преимущество перед GeForce RTX 5050 увеличилось до 6 % FPS.

2560 × 1440 Acer Nitro Intel Arc B570 OC NVIDIA GeForce RTX 5050 AMD Radeon RX 7600 Alan Wake 2 28 / 29 29 / 33 29 / 36 Assassin's Creed Shadows 20 / 27 24 / 28 16 / 19 Black Myth: Wukong 14 / 17 17 / 19 16 / 18 Cyberpunk 2077 35 / 41 30 / 35 34 / 38 F1 25 50 / 76 68 / 83 57 / 69 Hogwarts Legacy 53 / 61 46 / 54 46 / 55 Horizon Zero Dawn Remastered 31 / 49 42 / 52 39 / 48 Red Dead Redemption 2 46 / 50 38 / 41 41 / 45 Returnal 47 / 67 37 / 59 40 / 59 Total War: WARHAMMER III 30 / 38 26 / 34 28 / 36 Макс. +14% +24% Средн. −2% −6% Мин. −18% −30%

Игровые тесты с трассировкой лучей

Трассированные игры без агрессивного апскейлинга в большинстве случаев нежизнеспособны на видеокартах уровня Intel Arc B570. Исключением являются такие щадящие тайтлы, как Hogwarts Legacy и Returnal, где ускоритель Acer добился фреймрейта около 60 FPS и выше при разрешении 1080p.

В сравнительном выражении Acer Nitro Intel Arc B570 OC превосходит Radeon RX 7600 на 81–125 % среднего фреймрейта. В свою очередь, GeForce RTX 5050 лидирует с преимуществом в 44 % в режиме 1080p, но отстает от Intel Arc B570 на 2 % в 1440p.

1920 × 1080 Acer Nitro Intel Arc B570 OC NVIDIA GeForce RTX 5050 AMD Radeon RX 7600 Alan Wake 2 19 / 23 21 / 23 4 / 5 Assassin's Creed Shadows 21 / 24 21 / 25 15 / 18 Black Myth: Wukong 6 / 9 13 / 16 2 / 3 Cyberpunk 2077 12 / 15 15 / 19 4 / 7 DOOM: The Dark Ages 0 / 1 2 / 3 1 / 1 F1 25 9 / 13 15 / 19 2 / 2 Hogwarts Legacy 44 / 55 45 / 56 32 / 39 Returnal 50 / 71 45 / 67 34 / 56 Макс. +200% 0% Средн. +44% −45% Мин. −6% −85%

2560 × 1440 Acer Nitro Intel Arc B570 OC NVIDIA GeForce RTX 5050 AMD Radeon RX 7600 Alan Wake 2 13 / 15 5 / 5 1 / 3 Assassin's Creed Shadows 13 / 19 16 / 19 12 / 14 Black Myth: Wukong 1 / 3 4 / 5 1 / 1 Cyberpunk 2077 7 / 9 3 / 4 2 / 3 DOOM: The Dark Ages Н/Д 1 / 2 0 / 1 F1 25 5 / 7 8 / 11 0 / 1 Hogwarts Legacy 30 / 38 29 / 36 18 / 24 Returnal 35 / 50 30 / 44 22 / 37 Макс. +67% −26% Средн. −2% −55% Мин. −67% −86%

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Апскейлинг XeSS или FSR с умеренным коэффициентом масштабирования (Balanced) не так сильно повлиял на быстродействие Acer Nitro Intel Arc B570 OC, чтобы интеловскому GPU покорились современные полностью трассированные игры. Впрочем, это относится и к GeForce RTX 5050, не говоря уже о Radeon RX 7600. Первый лидирует в тестах с преимуществом в 45–60 %, а второй отстает от Intel Arc B570 на 4–34 % средней кадровой частоты.

1920 × 1080 Acer Nitro Intel Arc B570 OC NVIDIA GeForce RTX 5050 AMD Radeon RX 7600 Alan Wake 2 37 / 41 42 / 48 11 / 14 Assassin's Creed Shadows 26 / 31 29 / 35 14 / 19 Black Myth: Wukong 14 / 20 30 / 36 9 / 12 Cyberpunk 2077 34 / 42 35 / 42 12 / 16 DOOM: The Dark Ages 1 / 1 4 / 5 2 / 4 F1 25 29 / 45 34 / 44 5 / 7 Hogwarts Legacy 97 / 115 68 / 80 67 / 79 Returnal 69 / 99 63 / 100 58 / 89 Макс. +400% +300% Средн. +60% −4% Мин. −30% −84%

2560 × 1440 Acer Nitro Intel Arc B570 OC NVIDIA GeForce RTX 5050 AMD Radeon RX 7600 Alan Wake 2 27 / 29 27 / 34 5 / 6 Assassin's Creed Shadows 23 / 28 24 / 29 13 / 16 Black Myth: Wukong 9 / 13 20 / 24 5 / 7 Cyberpunk 2077 20 / 27 20 / 25 7 / 9 DOOM: The Dark Ages 0 / 1 3 / 4 1 / 2 F1 25 17 / 26 21 / 26 3 / 4 Hogwarts Legacy 71 / 83 46 / 53 42 / 50 Returnal 53 / 78 51 / 75 46 / 69 Макс. +300% +100% Средн. +45% −34% Мин. −36% −85%

Acer предлагает одну из самых доступных разновидностей Intel Arc B570 на российском рынке, и, несмотря на то, что стоит она заметно меньше соперничающих ускорителей начального уровня от NVIDIA и AMD (GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600), три видеокарты обладают одинаковым усредненным быстродействием в ключевом для них сценарии эксплуатации — играх при разрешении 1080p без трассировки лучей. Кроме того, Arc B570 имеет запас объема VRAM, которого лишены оба конкурента, а отличительной особенностью версии Acer Nitro является низкий уровень шума системы охлаждения. Придраться в данном случае можно лишь к тому, что видеокарта практически не поддается разгону сверх (изначально повышенных) заводских тактовых частот.