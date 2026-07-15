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Обзор видеокарты Acer Nitro Intel Arc B570 OC
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Второй по старшинству представитель семейства Intel Arc изначально произвел не лучшее впечатление в силу своей завышенной стоимости и остался в тени флагманской модели — Arc B580, которая отличилась заметно лучшим соотношением характеристик и цены. Но со временем Arc B570 оказался в более выгодном положении, и не в последнюю очередь благодаря тому, как дорого обходится сборка целых игровых ПК. Как ни крути, это самый дешевый ускоритель текущего поколения, а сегодня мы рассмотрим одну из самых доступных модификаций Arc B570 — уже по традиции под маркой Acer Nitro.
⇡#Технические характеристики, цены
Буквы OC в названии видеокарты указывают на заводской разгон графического процессора: проектную тактовую частоту GPU в играх увеличили с референсных 2,5 до 2,69 ГГц. Но при этом Acer не указывает, насколько увеличился резерв мощности, что имеет преобладающее значение для интеловских видеокарт.
Минимальная стоимость Acer Nitro Intel Arc B570 OC в период работы над статьей равнялась 22 999 руб., что делает продукт Acer одной из самых доступных разновидностей Arc B570 в российской рознице. Прямыми конкурентами Intel Arc B570 являются GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600. Оба ускорителя стоят больше — 27 999 и 24 999 руб. соответственно, — хотя несут лишь 8 Гбайт VRAM против 10 Гбайт у Intel Arc B570. В пользу Acer Nitro Intel Arc B570 OC играет и то обстоятельство, что старшая модель интеловской линейки — Arc B580 — сейчас как минимум на 3,5 тыс. руб. дороже, а это заметная сумма в данной ценовой категории.
Чем бы ни завершились тесты ускорителя Acer в сравнении с «красным» и «зеленым» соперниками, снова напомним о том, что быстродействие дискретной графики Intel во многом зависит от функции Resizable BAR. Эту особенность необходимо учитывать при апгрейде GPU в устаревших системах, которым Intel Arc B570 мог бы подарить не только дополнительную производительность, но и аппаратный кодек с поддержкой современных форматов видео.
⇡#Конструкция
В силу умеренного энергопотребления — 150 Вт — многие разновидности Intel Arc B570 довольствуются компактными системами охлаждения. Но Acer Nitro к ним не относится, что позволяет рассчитывать на низкий уровень шума и температуру компонентов. Полная длина видеокарты составляет 280 мм, а толщина — в пределах двух слотов расширения. Устройство не имеет никакой светодиодной подсветки.
Обратная сторона печатной платы прикрыта металлическим бэкплейтом с отверстиями для сквозного прохода воздуха.
Систему охлаждения обслуживают два вентилятора с диаметром крыльчатки 89 мм. Радиатор, в свою очередь, представляет собой типовую конструкцию из двух блоков ламелей, нанизанных на четыре термотрубки диаметром 6 мм. К кристаллу GPU прилегает медный теплосъемник, а к микросхемам видеопамяти и компонентам VRM — отдельные алюминиевые пластины, спаянные с ребрами радиатора.
Термопрокладки между печатной платой и бэкплейтом отсутствуют, поэтому он не принимает участия в охлаждении PCB.
⇡#Печатная плата
Ускоритель получает дополнительное питание через 8-контактный разъем старого образца и не имеет резервной микросхемы BIOS с альтернативными настройками.
Система питания здесь устроена таким же образом, как в образцах Intel Arc B570, с которыми мы познакомились раньше. VRM графического процессора работает на пяти силовых каскадах Alpha & Omega AOZ5517QI с номинальным током 60 А под управлением ШИМ-контроллера AOZ71137QI. Питание чипов видеопамяти — двухфазное, на основе 30-амперных сборок AOZ5507QI того же производителя.
Микросхемы GDDR6 производства Samsung с маркировкой K4ZAF325BC-SC20 рассчитаны на скорость передачи данных 20 Гбит/с, однако Arc B570, как и Arc B580, использует лишь 19 Гбит/с.
⇡#Тестовый стенд, методика тестирования
В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.
Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIA PCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.
⇡#Участники тестирования
В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:
Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.
⇡#Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон
Под игровой нагрузкой Acer Nitro Intel Arc B570 OC расходует чуть больше мощности, чем референсные 150 Вт. Если судить по одинаковым (и неизменным) тактовым частотам GPU в тестах без рейтрейсинга и с рейтрейсингом (2,75 ГГц), видеокарта исчерпывает резерв TBP уже при штатных настройках.
Система охлаждения Acer Nitro Intel Arc B570 OC обладает завидной эффективностью: температура GPU и микросхем видеопамяти не превышает 66 °С при уровне шума в пределах 31 дБА. Жаль только, что при этом один из VRM ускорителя нагревается до 104 °С.
Прошивка Acer Nitro Intel Arc B570 OC не дает возможности увеличить TBP, из-за чего разгон GPU сверх заводских тактовых частот практически невозможен. Нам удалось лишь увеличить пропускную способность VRAM со штатных 19 до 19,5 Гбит/с. Но, как и следовало ожидать, это никоим образом не отразилось на средней игровой производительности.
⇡#Игровые тесты без трассировки лучей
Arc B570 и ближайшие конкуренты интеловской видеокарты (GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600) рассчитаны на гейминг преимущественно в режиме 1080p без рейтрейсинга — при таких настройках большинство тестовых тайтлов работают с кадровой частотой от 60 FPS. В сравнении с GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600 герой обзора обладает практически таким же усредненным быстродействием, хотя отдельные игры имеют выраженную симпатию или антипатию к той или иной архитектуре GPU.
В большинстве тестовых игр на максималках при разрешении 1440p видеокарта Acer уже не позволяет рассчитывать на комфортную кадровую частоту — по крайней мере, без апскейлинга. Тем не менее Intel Arc B570 по-прежнему не отстает по средним результатам от «красного» конкурента, а ее преимущество перед GeForce RTX 5050 увеличилось до 6 % FPS.
Игровые тесты с трассировкой лучей
Трассированные игры без агрессивного апскейлинга в большинстве случаев нежизнеспособны на видеокартах уровня Intel Arc B570. Исключением являются такие щадящие тайтлы, как Hogwarts Legacy и Returnal, где ускоритель Acer добился фреймрейта около 60 FPS и выше при разрешении 1080p.
В сравнительном выражении Acer Nitro Intel Arc B570 OC превосходит Radeon RX 7600 на 81–125 % среднего фреймрейта. В свою очередь, GeForce RTX 5050 лидирует с преимуществом в 44 % в режиме 1080p, но отстает от Intel Arc B570 на 2 % в 1440p.
⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров
Апскейлинг XeSS или FSR с умеренным коэффициентом масштабирования (Balanced) не так сильно повлиял на быстродействие Acer Nitro Intel Arc B570 OC, чтобы интеловскому GPU покорились современные полностью трассированные игры. Впрочем, это относится и к GeForce RTX 5050, не говоря уже о Radeon RX 7600. Первый лидирует в тестах с преимуществом в 45–60 %, а второй отстает от Intel Arc B570 на 4–34 % средней кадровой частоты.
⇡#Выводы
Acer предлагает одну из самых доступных разновидностей Intel Arc B570 на российском рынке, и, несмотря на то, что стоит она заметно меньше соперничающих ускорителей начального уровня от NVIDIA и AMD (GeForce RTX 5050 и Radeon RX 7600), три видеокарты обладают одинаковым усредненным быстродействием в ключевом для них сценарии эксплуатации — играх при разрешении 1080p без трассировки лучей. Кроме того, Arc B570 имеет запас объема VRAM, которого лишены оба конкурента, а отличительной особенностью версии Acer Nitro является низкий уровень шума системы охлаждения. Придраться в данном случае можно лишь к тому, что видеокарта практически не поддается разгону сверх (изначально повышенных) заводских тактовых частот.
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