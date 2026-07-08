Sony согласилась выпускать диски и в 2028 году, но только со старыми играми

Решение Sony отказаться от физических дисков для приставок PlayStation не встретило поддержки у многих любителей игр, но разработчикам компания предложила небольшое утешение. Японский производитель разослал разработчикам и издателям PlayStation письмо, в котором сообщил, что они «по-прежнему смогут размещать повторные заказы на существующие игры для PlayStation на дисках».

В первоначальном анонсе в блоге PlayStation говорится, что инициатива по прекращению физических накопителей «не повлияет на игры, которые уже вышли или выйдут до января 2028 года в формате дисков». То есть издатели по-прежнему смогут заказывать физические версии своих игр для PlayStation, если эти игры дебютируют до указанной даты. Sony заявила, что процесс заказа дисков изменится, но пока не уточнила, как именно. Этого следовало ожидать, учитывая, что компания уже вложила несколько миллионов в перепрофилирование своего завода по производству дисков на предприятие по выпуску микролинз.

Sony также пообещала издателям «возможность выпускать новые игры в розничных точках с использованием цифровых кодов», но подробностей по поводу данной инициативы тоже не раскрыла. Возможно, это решит проблему ограничения геймеров покупкой игр только через онлайн-магазин Sony, но отказ от физических накопителей означает серьёзные последствия для всей отрасли.