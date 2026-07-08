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[Обновлено] Датамайнер раскрыл дату релиза жестокого ролевого боевика Mortal Shell 2 — долго ждать не придётся

Жестокий ролевой боевик с открытым миром Mortal Shell 2 от издательства Playstack и разработчиков из американской студии Cold Symmetry пока не имеет точной даты выхода, однако долго игру ждать не придётся.

Источник изображений: Playstack

Источник изображений: Playstack

Напомним, Mortal Shell 2 была представлена прошлым летом и официально запланирована 2026 год. В июне Cold Symmetry объявила о старте открытого бета-тестирования, однако сроки релиза проекта не уточнила.

По данным датамайнера intercelluar, Mortal Shell 2 поступит в продажу 20 августа 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Официальный анонс даты выхода ожидается до конца текущего лета.

В прошлом intercelluar среди прочего поделился кадрами из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced и предсказал дату выхода самурайского экшена Onimusha: Way of the Sword, так что его информации доверять можно.

Таким образом, Mortal Shell 2 избежит сентябрьской «мясорубки» релизов. На удивление много издателей и разработчиков решили выпустить свои игры в первом месяце осени, чтобы не попасть в радиус поражения GTA VI (19 ноября).

Игрокам Mortal Shell 2 достанется роль Предвестника, которому предстоит собирать похищенные яйца Андермефер, вселяться в тела выдающихся воинов для открытия новых умений, свергать лжебогов и возвращать к жизни опустошённый мир.

Обещают насыщенный и компактный открытый мир, напряжённые сражения, никакой шкалы выносливости, гротескных и опасных врагов, детально проработанное оружие и текстовый перевод на русский язык.

Обновление: новый трейлер Mortal Shell 2 подтвердил утечку от intercelluar. Игра и правда выйдет 20 августа. Вслед за анонсом на всех платформах стартовали предзаказы — в российском Steam проект стоит 2299 рублей.

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Теги: mortal shell 2, cold symmetry, playstack, ролевой экшен
mortal shell 2, cold symmetry, playstack, ролевой экшен
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