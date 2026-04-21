«Чёрт, выглядит великолепно»: утечка кадров из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced впечатлила фанатов

Не успел французский издатель и разработчик Ubisoft подтвердить дату полноценного анонса Assassin’s Creed Black Flag Resynced, как окружённый слухами пиратский экшен с открытым миром стал жертвой новой утечки.

Кадрами анонсирующего трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced поделился датамайнер intercelluar. Он опубликовал 10-секундный отрывок из ролика (см. видео ниже) и три скриншота.

Судя по утечке, продолжительность дебютного трейлера составит чуть больше минуты (1:08). Показанный intercelluar фрагмент демонстрирует подборку сцен, предшествующих морскому сражению.

Опубликованные intercelluar фрагмент трейлера и скриншоты (см. галерею ниже) Assassin’s Creed Black Flag Resynced демонстрируют высокий уровень качества: детализированные модели, реалистичные текстуры, эффектные взрывы.

Пользователи форума Reddit в обсуждении утечки остались впечатлены увиденным и приравняли внешний вид Assassin’s Creed Black Flag Resynced к кинематографическим трейлерам прошлого. «Чёрт, выглядит великолепно», — считает Darkmatter12-6.

Напомним, Assassin’s Creed Black Flag Resynced представляет собой созданный с нуля ремейк оригинальной Assassin’s Creed IV: Black Flag с новым контентом и рядом геймплейных улучшений.

Официальная презентация Assassin’s Creed Black Flag Resynced пройдёт 23 апреля (начало в 19:00 по Москве). По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), игра поступит в продажу 9 июля.

assassin's creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
