Всё тайное становится явным: Ubisoft наконец подтвердила, когда покажет Assassin's Creed Black Flag Resynced

Французский издатель и разработчик Ubisoft наконец подтвердил дату полноценного анонса Assassin’s Creed Black Flag Resynced — окружённого слухами ремейка пиратского экшена с открытым миром Assassin’s Creed IV: Black Flag.

Напомним, Ubisoft подтвердила Assassin’s Creed Black Flag Resynced в марте. По слухам, 16 апреля компания провела презентацию для прессы и блогеров, а 23-го числа планирует полноценный анонс.

Как стало известно, публичная демонстрация Assassin’s Creed Black Flag Resynced действительно пройдёт 23 апреля. Премьера назначена на 19:00 по московскому времени. Плеер будущей трансляции прикреплён ниже.

«Мы знаем, что вы знаете, но как насчёт новых подробностей?» — иронизирует официальный микроблог Assassin’s Creed. Сопровождавший анонс тизер называет ремейк Black Flag «самым известным секретом игровой индустрии».

О том, что Assassin’s Creed IV: Black Flag получит полноценный ремейк, источники издания Kotaku сообщали ещё летом 2023 года. С тех пор проект фигурировал в многочисленных слухах и утечках.

Ремейк Black Flag не превратил игру в RPG — это по-прежнему одиночное приключение

По данным инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), Assassin’s Creed Black Flag Resynced — переработанная с нуля версия оригинальной Black Flag с новым контентом и рядом геймплейных улучшений. Релиз ожидается 9 июля.

Assassin’s Creed IV: Black Flag дебютировала в октябре 2013 года на PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а в ноябре добралась до PC, PS4 и Xbox One. За десять лет с релиза аудитория игры превысила 34 млн человек.

Теги: assassin's creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
