Самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword выйдет до GTA VI — инсайдер раскрыл дату релиза первой за 20 лет новой игры серии

Японский издатель и разработчик Capcom не спешит раскрывать точную дату выхода своего амбициозного приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword, однако, похоже, релиз уже не за горами.

Напомним, Onimusha: Way of the Sword была представлена чуть менее полутора лет назад в рамках церемонии награждения The Game Awards 2024 и официально запланирована к релизу в 2026 году.

Дату выхода Onimusha: Way of the Sword раскрыл датамайнер intercelluar, поделившийся кадрами из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced и рассекретивший логотип неанонсированного ремейка Rayman Legends.

По данным intercelluar, Onimusha: Way of the Sword поступит в продажу 25 сентября 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Датамайнер уточнил, что информация старая и может быть неактуальна.

Инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake) за обнародованную intercelluar дату выхода Onimusha: Way of the Sword поручиться не смог, но подтвердил планы Capcom на сентябрьский релиз игры.

События развернутся в Киото образца начала XVII века на фоне вторжения демонов. Главным героем выступает завладевший перчаткой Они самурай Миямото Мусаси — один из самых известных фехтовальщиков в истории Японии.

Onimusha: Way of the Sword станет первой номерной игрой серии со времён Onimusha: Dawn of Dreams в 2006 году. Обещают смесь эпичных боёв на мечах и потусторонних сил, вдохновлённое историей Японии фэнтези и полный перевод на русский.