Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Самурайский экшен Onimusha: Way of the S...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Самурайский экшен Onimusha: Way of the Sword выйдет до GTA VI — инсайдер раскрыл дату релиза первой за 20 лет новой игры серии

Японский издатель и разработчик Capcom не спешит раскрывать точную дату выхода своего амбициозного приключенческого экшена Onimusha: Way of the Sword, однако, похоже, релиз уже не за горами.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Напомним, Onimusha: Way of the Sword была представлена чуть менее полутора лет назад в рамках церемонии награждения The Game Awards 2024 и официально запланирована к релизу в 2026 году.

Дату выхода Onimusha: Way of the Sword раскрыл датамайнер intercelluar, поделившийся кадрами из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced и рассекретивший логотип неанонсированного ремейка Rayman Legends.

Таким образом, Onimusha: Way of the Sword выйдет до горячо ожидаемой GTA VI, заявленной на 19 ноября

Таким образом, Onimusha: Way of the Sword выйдет до горячо ожидаемой GTA VI, заявленной на 19 ноября

По данным intercelluar, Onimusha: Way of the Sword поступит в продажу 25 сентября 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Датамайнер уточнил, что информация старая и может быть неактуальна.

Инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake) за обнародованную intercelluar дату выхода Onimusha: Way of the Sword поручиться не смог, но подтвердил планы Capcom на сентябрьский релиз игры.

События развернутся в Киото образца начала XVII века на фоне вторжения демонов. Главным героем выступает завладевший перчаткой Они самурай Миямото Мусаси — один из самых известных фехтовальщиков в истории Японии.

Onimusha: Way of the Sword станет первой номерной игрой серии со времён Onimusha: Dawn of Dreams в 2006 году. Обещают смесь эпичных боёв на мечах и потусторонних сил, вдохновлённое историей Японии фэнтези и полный перевод на русский.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Pragmata стала новой жертвой пиратов — игру взломали без гипервизора
Resident Evil Requiem обеспечила Capcom девятый подряд рекордный год — издатель делает ставку на генеративный ИИ
«Леон должен умереть навсегда»: Capcom выпустила для Resident Evil Requiem обновление с новым режимом, и фанаты «Наёмников» не рады
К взлёту готов: амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» получил дату выхода в раннем доступе Steam
Княжна, волки и настоящие эмоции: российский боевик «Война Миров: Сибирь» получил атмосферный сюжетный трейлер
«У людей должна быть свобода выбора»: GamesVoice не откажется от русской озвучки Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, несмотря на претензии CD Projekt Red
Теги: onimusha: way of the sword, capcom, приключенческий экшен
onimusha: way of the sword, capcom, приключенческий экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.