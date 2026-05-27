«Удивит и впечатлит людей»: инсайдеры раскрыли название, место анонса и дату выхода ремейка Rayman Legends

В 2026 году французский издатель и разработчик Ubisoft уже обновил самую первую игру серии платформеров Rayman (см. Rayman: 30th Anniversary Edition), а теперь, похоже, готовится прокачать новейший выпуск.

Речь идёт о ремейке Rayman Legends (кодовое название Steambot), разработку которого, по слухам, ведёт Ubisoft Milan вместе с некоторыми сотрудниками Ubisoft Montpellier (Prince of Persia: The Lost Crown).

Датамайнер intercelluar, поделившийся кадрами из трейлера Assassin’s Creed Black Flag Resynced до официального анонса, опубликовал у себя в микроблоге логотип ремейка Rayman Legends — он получил название Rayman Legends Retold.

Источники портала Insider Gaming подтвердили, что выложенное intercelluar изображение достоверно. Официальный анонс Rayman Legends Retold якобы запланирован на следующую неделю, а релиз — на 1 октября 2026 года.

По данным инсайдера Nate the Hate (он же NateDrake), Rayman Legends Retold станет частью предстоящего выпуска передачи State of Play, предложит новый контент (и не только), «удивит и впечатлит людей».

Грядущий эпизод State of Play пройдёт в ночь со 2 на 3 июня (начало в 0:00 по Москве). Организаторы обещают более часа обновлений, анонсов и геймплейных демонстраций, начиная с подробного обзора супергеройского экшена Marvel’s Wolverine.

Rayman Legends вышла в августе 2013 года на PC, PS3, Xbox 360 и Nintendo Wii U, а впоследствии была портирована на PS Vita, PS4, Xbox One и Switch. Считается самой продаваемой в серии — 4,48 млн копий.