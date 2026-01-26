Сегодня 26 января 2026
Регулятор «засветил» Rayman 30th Anniversary Edition — юбилейное переиздание классической Rayman выйдет уже «очень, очень скоро»

Знаковому платформеру Rayman от Ubisoft в сентябре 2025 года исполнилось 30 лет, и, похоже, французский издатель и разработчик готовится отметить прошедший юбилей специальным релизом.

Источник изображения: DeviantArt (DA-GameCovers)

Как подметил портал Gematsu, австралийская рейтинговая комиссия Australian Classification недавно классифицировала неанонсированную Rayman 30th Anniversary Edition для PS5 и Nintendo Switch.

Издателем и разработчиком Rayman 30th Anniversary Edition значится Atari (принадлежащая ей Digital Eclipse в 2025 году выпустила ретросборник Mortal Kombat: Legacy Kollection), а в качестве заявителя указана U&I Entertainment.

В прошлом U&I Entertainment отвечала за дистрибуцию розничных версий игр Ubisoft и Atari, включая The Rogue Prince of Persia. Другими словами, классификация наверняка относится к физическому изданию Rayman 30th Anniversary Edition.

Источник изображения: Ubisoft

По данным надёжного инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson), Rayman 30th Anniversary Edition проходит под кодовым названием Iceman и готовится к релизу уже «очень, очень скоро».

Кроме того, если верить Хендерсону, студия Ubisoft Milan вместе с некоторыми разработчиками метроидвании Prince of Persia: The Lost Crown из Ubisoft Montpellier трудится над ремейком Rayman Legends (кодовое название Steambot).

Прошлой осенью Ubisoft подтвердила, что Ubisoft Montpellier и Ubisoft Milan работают над будущим серии: «Не ждите от нас новостей в ближайшее время, но будьте уверены, что Рэйман в надёжных руках».

