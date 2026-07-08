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Настольная Google Earth Pro скоро пополнит кладбище Google — но веб- и мобильная версии пока останутся

В следующем году Google прекратит поддержку приложения для ПК Google Earth Pro, которое множество людей используют для геопространственных исследований, а ещё больше, вероятно, — хотя бы раз запускали, чтобы найти свой дом на спутниковых снимках.

Источник изображения: Google Earth

Источник изображения: Google Earth

Google объявила, что 25 июня 2027 года прекратит поддержку Earth Pro для настольных компьютеров. В то же время компания оставит веб-версию и мобильное приложение в качестве единственных способов доступа к 3D-копиям Земли, Луны, Марса и других объектов ближнего и дальнего космоса. Информация об этом появилась на странице поддержки приложения. Само настольное приложение также начало информировать пользователей о предстоящем прекращении поддержки.

Источник изображения: Android Authority

Источник изображения: Android Authority

Сообщение сопровождается пошаговыми инструкциями для виртуальных путешественников по переносу их избранных мест и других настроек из Google Earth Pro в веб-версию или мобильное приложение.

Если энтузиасты, увлекающиеся спутниковыми снимками, могут быть не слишком стеснены переездом, то профессионалы, работающие с ГИС-процессами, не слишком довольны решением Google. По словам одного из комментаторов на Reddit, веб-версия с трудом справляется с «последовательным отображением атрибутивных данных». Другой участник сообщества отметил: «Максимальное количество вершин в 250 000 [в веб-версии] просто смехотворно. Это серьёзно ограничивает объём существующих наборов данных».

Некоторые пользователи соглашаются с тем, что Google предоставила достаточно времени для «переезда» на веб- и мобильную версии приложения или перехода на другой ГИС-сервис с сопоставимыми либо более широкими возможностями. Вероятно, использовать приложение Google Earth Pro на настольных компьютерах можно будет и после 25 июня 2027 года, однако оно больше не будет получать никаких обновлений.

Пользователи Mac могут полностью потерять доступ к настольному приложению, работающему через слой совместимости Rosetta (для компьютеров Apple Silicon), с выходом macOS 28 в следующем году. Это связано с тем, что Google не предлагает нативную версию приложения для чипов серии M.

Тем временем Google расширяет возможности веб-версии приложения, чтобы сделать её более удобной и максимально похожей на настольную версию. Среди нововведений — слои данных на основе искусственного интеллекта, которые упрощают геопространственный анализ и обеспечивают более реалистичный вид с высоты птичьего полёта. Компания также добавила в веб-версию авиасимулятор, который раньше был доступен только в настольном приложении.

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Теги: google, google earth, картография
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