Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости игровые консоли На Sony подали в суд за отказ от дисков ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На Sony подали в суд за отказ от дисков для PlayStation — требуют $457 млн

Решение Sony о прекращении производства физических носителей для игровых приставок PlayStation примерно через полтора года вызвало широкое недовольство среди потребителей. Теперь оно может повлечь за собой серьёзные финансовые последствия для японского гиганта — до $450 млн.

Источник изображения: PlayStation

Источник изображения: PlayStation

Производство дисков для PlayStation прекратится в январе 2028 года, что практически гарантирует, что ожидаемая консоль PlayStation 6, которая ещё официально не анонсирована, будет работать только с цифровыми копиями игр, ограничивая потребителей единственным вариантом их покупки — через собственный встроенный магазин платформы.

В ответ на этот антипотребительский шаг японской игровой компании голландская некоммерческая организация Stichting Massaschade & Consument подала иск, требуя от Sony 400 млн евро в качестве компенсации пострадавшим пользователям PlayStation в Нидерландах. Это составляет примерно $457,3 млн, которые организация требует от имени 1,7 млн нидерландских пользователей PlayStation в рамках иска, известного как Fair PlayStation.

«Отсутствие дисков означает отсутствие вторичного рынка и альтернативы PlayStation Store, поэтому с 2028 года Sony единолично определяет стоимость игры и даже срок её использования», — заявила председатель организации Sticting Massaschade & Consumer Люсия Мельчертс (Lucia Melcherts). «Именно в этом и заключается вред, о котором говорится в нашем иске Fair PlayStation: цена никогда не может быть справедливой, если покупатель остаётся без права собственности и без альтернативы», — добавила она.

В иске утверждается, что без рынка перепродажи PlayStation Store может несправедливо взимать так называемый «налог Sony» — завышать и поддерживать высокие цены на игры, поскольку у покупателей не будет альтернативных каналов распространения и, как следствие, конкуренции.

Иск Fair PlayStation предусматривает выплату компенсации только в случае успеха. При этом, чтобы заставить Sony изменить курс, необходимо принять соответствующее законодательство. По данным портала Screen Rant, против Sony и PlayStation также ведутся и другие судебные процессы, включая иск на 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,675 млрд) в Великобритании. В США коллективный иск также получил «предварительное одобрение этой весной».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sony согласилась выпускать диски и в 2028 году, но только со старыми играми
Кодзима опечалился смертью дисков PlayStation и предупредил о «пугающем» цифровом будущем, в котором игроки ничем не владеют
Отказ Sony от выпуска игр на дисках навсегда перекроит игровой рынок
Sony ограничила продажи дисководов для PS5 Digital Edition и PS5 Pro — из-за подскочившего спроса
Sony уже придумала новое применение заводу, где делают диски для PlayStation
Sony полностью прекратит выпускать диски с играми для PlayStation с января 2028 года
Теги: playstation, судебное разбирательство, sony, диски
playstation, судебное разбирательство, sony, диски
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
DJI выпустила парашют для дрона Matrice 400 за $1050 — он раскрывается за 0,6 с и спасает квадрокоптер и людей при аварии
Tencent готовится стать крупнейшим участником выкупа стартапа Manus после отмены сделки с Meta 10 мин.
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 9 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 42 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 59 мин.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 3 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron пообещала вложить $250 млрд в американскую экономику до 2035 года 5 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 9 ч.
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных 11 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 17 ч.