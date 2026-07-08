На Sony подали в суд за отказ от дисков для PlayStation — требуют $457 млн

Решение Sony о прекращении производства физических носителей для игровых приставок PlayStation примерно через полтора года вызвало широкое недовольство среди потребителей. Теперь оно может повлечь за собой серьёзные финансовые последствия для японского гиганта — до $450 млн.

Производство дисков для PlayStation прекратится в январе 2028 года, что практически гарантирует, что ожидаемая консоль PlayStation 6, которая ещё официально не анонсирована, будет работать только с цифровыми копиями игр, ограничивая потребителей единственным вариантом их покупки — через собственный встроенный магазин платформы.

В ответ на этот антипотребительский шаг японской игровой компании голландская некоммерческая организация Stichting Massaschade & Consument подала иск, требуя от Sony 400 млн евро в качестве компенсации пострадавшим пользователям PlayStation в Нидерландах. Это составляет примерно $457,3 млн, которые организация требует от имени 1,7 млн нидерландских пользователей PlayStation в рамках иска, известного как Fair PlayStation.

«Отсутствие дисков означает отсутствие вторичного рынка и альтернативы PlayStation Store, поэтому с 2028 года Sony единолично определяет стоимость игры и даже срок её использования», — заявила председатель организации Sticting Massaschade & Consumer Люсия Мельчертс (Lucia Melcherts). «Именно в этом и заключается вред, о котором говорится в нашем иске Fair PlayStation: цена никогда не может быть справедливой, если покупатель остаётся без права собственности и без альтернативы», — добавила она.

В иске утверждается, что без рынка перепродажи PlayStation Store может несправедливо взимать так называемый «налог Sony» — завышать и поддерживать высокие цены на игры, поскольку у покупателей не будет альтернативных каналов распространения и, как следствие, конкуренции.

Иск Fair PlayStation предусматривает выплату компенсации только в случае успеха. При этом, чтобы заставить Sony изменить курс, необходимо принять соответствующее законодательство. По данным портала Screen Rant, против Sony и PlayStation также ведутся и другие судебные процессы, включая иск на 2 млрд фунтов стерлингов (около $2,675 млрд) в Великобритании. В США коллективный иск также получил «предварительное одобрение этой весной».