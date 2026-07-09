Появился сервис по очистке программного кода от ИИ-мусора — за $10 000 его сделают в разы компактнее

Команда разработчиков Slopfix запустила сервис по оптимизации проектов, созданных с помощью искусственного интеллекта. За фиксированную стоимость в $10 000 специалисты берутся за недельный срок сократить объём исходного кода, сохранив при этом работоспособность приложения.

Перед началом работы Slopfix бесплатно анализирует репозиторий клиента, после чего принимает решение о целесообразности проведения работ. Далее команда составляет подробное описание работы приложения и передаёт заказчику обновлённую кодовую базу, документацию, набор правил для предотвращения повторного разрастания проекта, а также двухнедельную гарантию. Оплата зависит от того, насколько удалось достичь заранее согласованной цели по сокращению объёма кода. В качестве примера компания приводит уменьшение проекта со 100 000 до 35 000 строк без потери функциональности.

Основатель компании, известный на Hacker News под псевдонимом zie1ony, сообщил, что стоимость услуги зависит от достижения заранее согласованной цели по сокращению объёма кода. При этом инженеры используют ИИ-агентов для поиска повторяющихся фрагментов и их объединения, подчёркивая, что окончательные решения принимают специалисты, а не автоматизированные инструменты.

Появление подобных услуг связывают с быстрым ростом объёмов ИИ-сгенерированного кода. Согласно данным GitClear Maintainability Gap за 2026 год, о которых сообщает издание Tom's Hardware, количество дублирующихся фрагментов кода увеличилось на 81 % по сравнению с 2023 годом, тогда как доля операций по рефакторингу сократилась с 21 % всех изменённых строк в 2022 году до менее чем 4 % в 2026 году, вследствие чего разработчики стали примерно в пять раз чаще копировать код, чем перерабатывать существующий.