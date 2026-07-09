Соглашение между Илоном Маском и SEC по делу о покупке Twitter утверждено федеральным судьёй США

В мае этого года представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и адвокаты Илона Маска (Elon Musk) обратились к федеральному судье Спаркл Сукнанан (Sparkle Sooknanan) с просьбой утвердить соглашение сторон, которое позволит миллиардеру избежать дальнейших претензий регулятора по делу о покупке Twitter в 2022 году, выплатив штраф в размере $1,5 млн от лица связанного с ним траста. Данное соглашение было подкреплено подписью судьи на этой неделе.

По сути, данный шаг представителя американской системы правосудия ставит точку в судебном разбирательстве по этому делу, позволяя Маску отделаться довольно крупным по меркам существующей судебной практики штрафом. Претензии SEC, напомним, подразумевали обвинение Маска в обогащении на $150 млн из-за несвоевременного раскрытия им информации о концентрации в его руках более 5 % компании Twitter за 11 дней до объявления им о намерениях купить её. Скрыв эту информацию, миллиардер получил возможность продолжить скупку акций Twitter по более низким ценам по сравнению с теми, что сформировались после раскрытия этой информации. Представители Маска настаивают, что он раскрыл эти данные с задержкой без умысла, а просто в силу своей высокой занятости.

Несмотря на формальное одобрение соглашения сторон в этом деле, федеральный судья Спаркл Сукнанан выразила озабоченность возможными последствиями данного прецедента. Она заявила, что лишь американским избирателям предстоит определить, насколько объективным был подход SEC к преследованию Илона Маска за его нарушения в сфере оборота ценных бумаг. Судья выразила недоумение по поводу отсутствия у SEC намерений затребовать компенсации ущерба для инвесторов, которые в результате действий Илона Маска понесли убытки на операциях с акциями Twitter в 2022 году. Аргументы SEC об отсутствии подобной практики не очень убедили судью. Её также насторожило решение Комиссии взыскать штраф со связанного с Маском траста, формально позволив миллиардеру дистанцироваться от выплат и признания вины в полной мере. Сукнанан попутно озадачилась способностью данного решения стать прецедентом для рассмотрения аналогичных дел в дальнейшем, поскольку подозревает, что такой вердикт мог быть подготовлен с учётом исключительности Илона Маска и его приближённости к действующей американской администрации. SEC настаивает, что соглашение с Маском не было заключено в результате тайного сговора. По мнению представителей Комиссии, взыскание штрафа с траста, который управляет основной частью благосостояния Маска, как раз должно демонстрировать прямоту наказания.