Экспансия беспилотных такси ускорилась: машины Waymo начнут работу ещё в четырёх городах США

Лидером рынка услуг по перевозке пассажиров с помощью беспилотных такси в США на сегодняшний момент является компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet. Она обходит конкурентов как по численности автоматического таксопарка, так и по географическому охвату. Последний в ближайшее время будет расширен на четыре новых населённых пункта на территории разных американских штатов.

Как отметила Waymo на этой неделе, она запускает беспилотные такси в Сан-Диего (Калифорния), Лас-Вегасе (Невада), Тампе (Флорида) и Денвере (Колорадо). На первых этапах воспользоваться этими услугами смогут только сотрудники самой Waymo, но позже будет открыт доступ и для широкой публики. В данный момент перевозки с помощью роботакси Waymo осуществляются в более чем десяти городах США. Конкурирующая Zoox только собирается предложить свои услуги в столице Техаса и городе Майами, а активность Tesla пока сосредоточена на территории Техаса, хотя она и планирует предложить свои услуги в Майами.

По состоянию на май текущего года, таксопарк Waymo насчитывал около 4000 прототипов роботакси, оснащённых системами автопилота пятого и шестого поколений. Стремление разработчиков сделать манеру вождения этих беспилотных такси «более человечной» не раз приводило к претензиям со стороны американских регуляторов. Кроме того, машины Waymo пришлось обучать объезду затопленных участков дороги и более адекватно реагировать на активность публики во время массовых мероприятий. До конца года Waymo рассчитывает вывести свои беспилотные такси на улицы Лондона, где движение левостороннее, а также довести количество еженедельно осуществляемых беспилотных перевозок до 1 млн штук в неделю с учётом всех регионов присутствия. На данный момент прототипы Waymo уже осуществили более 20 млн поездок с пассажирами.