Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран

Пионером цифровизации в автомобильной отрасли принято считать компанию Tesla, которая порой пыталась слишком навязчиво избавиться от привычных органов управления. Жертвой оптимизации стали не только большинство клавиш в салоне, но и подрулевые переключатели, а на некоторое время даже рулевое колесо уступило место штурвалу. Китайские регуляторы с июля следующего года будут требовать от автопроизводителей наличия достаточного количества физических органов управления, обеспечивающих доступ к 19 основным функциям.

Как отмечает Electrek, черновой вариант требований к функциональному наполнению автомобильного интерьера всех новых автомобилей, реализуемых на рынке КНР, был сформулирован ещё в феврале этого года, но утверждён китайскими регуляторами он был только на этой неделе. Местные власти требуют, чтобы с 1 июля 2027 года все реализуемые в Китае автомобили предусматривали физическое управление 19 основными функциями, к которым относятся:

Включение сигналов поворота;

Включение аварийной сигнализации;

Клаксон;

Переключатель режимов работы трансмиссии и выбора направления движения;

Активация различных электронных систем помощи водителю;

Управление щётками стеклоочистителя;

Включение обогрева ветрового стекла;

Управление стеклоподъёмниками;

Вызов аварийной службы;

Выключение электроснабжения для электромобилей.

По сути, все эти функции, перечень которых не является исчерпывающим, так или иначе связаны с безопасностью, поэтому китайские регуляторы сочли необходимым обязать автопроизводителей предоставить водителю привычные и надёжные способы взаимодействия с ними. Интеграция всех функций управления в центральный планшет или голосовой интерфейс повышает удобство для некоторых пользователей, но одновременно увеличивает риски, связанные с безопасностью. Отказ от физических кнопок позволял автопроизводителям не только экономить на проводке и комплектующих, но и регулярно расширять функциональность бортовых систем благодаря постоянному обновлению управляющего программного обеспечения. Теперь они будут вынуждены потратиться на обеспечение должного уровня безопасности с точки зрения эргономики.

Это не единственный пример ужесточения требований к безопасности со стороны китайских властей. С 1 января будущего года все продаваемые на территории страны автомобили должны будут оснащаться дверными ручками, позволяющими отпереть дверь за кратчайшее время в любых погодных условиях. Полностью утопленные в панель двери наружные ручки окажутся вне закона. Во всех механизмах с электроприводом в этой сфере должны быть предусмотрены дублирующие механические устройства, позволяющие отпереть дверь при отсутствии электропитания. К слову, в случае с кнопками управления в интерьере применение новых правил не будет мгновенным, поскольку уже прошедшие в КНР сертификацию модели с альтернативными способами управления указанными функциями смогут выпускаться и продаваться до завершения своего рыночного цикла. Требования станут обязательными только для машин, которые пройдут сертификацию с настоящего времени до 1 июля следующего года.