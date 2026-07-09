В Китае разрешили передавать по наследству игры, аккаунты и криптовалюту

Экономика цифровой эпохи породила новый вид активов, который существует только виртуально, но чаще всего приобретается за реальные деньги. Во многих юрисдикциях вопрос наследования подобных активов до сих пор не регулируется законодательством, но в Китае суды позволяют родственникам умерших граждан получать от них в наследство игры, учётные записи социальных сетей, виртуальные товары и криптовалюту.

По сути, наследникам усопших геймеров могут доставаться виртуальные предметы, которые были куплены внутри игр. Один из случаев в китайской правоприменительной практике описывает ситуацию, когда внутриигровое имущество было завещано игроком посторонней женщине, которая в ролевой компьютерной игре выступала в роли спутницы персонажа, управляемого усопшим. Он первоначально желал, чтобы после его смерти «золотой клинок» достался его виртуальной жене, но суд оценил этот цифровой актив в $7350, а потом отнёс к тому имуществу, которое должна унаследовать его реальная вдова. Тем более, что внутриигровой союз между персонажами не имел никакой юридической силы. Впрочем, суд также учёл и усилия, которые приложила к получению этого артефакта виртуальная жена усопшего, а потому постановил, что женщины должны поделить этот актив в равных долях между собой.

В 2024 году суд в Китае также постановил, что принадлежавшие одному из умерших граждан $30 000 в форме биткоинов и учётная запись в социальных сетях должны быть переданы его наследникам. Администрация соответствующих цифровых платформ противилась передаче этих активов наследникам пользователя, поскольку тот согласился на определённые условия при регистрации в социальной сети, которые признавали компанию владельцем его учётной записи. Администрации платформы суд присвоил только сугубо персональную информацию типа архивов переписки умершего пользователя. Требования лицензионного соглашения с социальной сетью суд признал незаконными, поскольку они нарушают гражданские права пользователя.

В другом случае владеющая онлайн-игрой платформа по требованию суда была вынуждена оказать содействие матери умершего геймера, с целью передачи ей учётной записи и связанных с нею цифровых активов. Не все страны придерживаются такого толкования ситуации, как поясняет Tom’s Hardware. Та же платформа Steam не позволяет наследникам претендовать на игры, купленные при жизни их родственником, а также получать доступ к его учётной записи в системе. Суды в США расценивают права геймера на игры, как временные лицензии, которые истекают при ряде условий, к которым относится и уход из жизни.