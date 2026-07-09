Meta✴ начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia

Meta✴ рассчитывает начать производство своего чипа для систем искусственного интеллекта уже в сентябре в рамках стратегии по увеличению вычислительной мощности до 14 ГВт в следующем году, сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку компании.

Чип для центров обработки данных, получивший кодовое название Iris, разрабатывается в рамках проекта Meta✴ Training and Inference Accelerators (MTIA). Компания намеревается использовать специально разработанные микросхемы для моделей ИИ, работающих в соцсетях Facebook✴ и Instagram✴. Тестирование чипа заняло всего шесть недель, и серьёзных проблем выявлено не было — это свидетельствует о позитивной динамике для внутренних разработок, которые застопорились с момента их запуска пять лет назад. Сейчас в разработке участвует также Broadcom, а производственным подрядчиком выступает TSMC. Этот подход поможет компании снизить затраты на вычислительные ресурсы и снизить зависимость от сторонних поставщиков, в том числе Nvidia и AMD — крупномасштабное внедрение их продукции «было сложной задачей, и это отняло у нас время», говорится в служебной записке.

Meta✴ представила Iris в марте вместе с тремя другими ИИ-процессорами. Компания планирует выпускать обновлённые чипы примерно каждые полгода тогда как другие игроки делают это с интервалом в год или более. В этом году гигант соцсетей намеревается развернуть вычислительную инфраструктуру мощностью 7 ГВт, а в 2027 году — удвоить данный показатель. По итогам года Meta✴ может потратить до $145 млрд на инфраструктуру для ИИ. Помимо Broadcom, компания заручилась поддержкой Samsung как поставщика чипов оперативной памяти, Sandisk как поставщика чипов постоянной памяти и Sumitomo Electric как поставщика волоконно-оптического оборудования.