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OpenAI отправит ИИ-браузер ChatGPT Atlas на пенсию менее чем через год после релиза — его заменит настольное приложение ChatGPT

OpenAI сообщила, что в следующем месяце прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT. Оно включает нового агента ChatGPT Work, а также уже знакомый Codex, но главное — оно получило встроенный браузер.

Источник изображения: OpenAI

Источник изображения: OpenAI

У ChatGPT (и Codex) также есть плагин для настольного браузера Chrome. Это позволяет пользователям Chrome пользоваться преимуществами интеграции ChatGPT без полной смены браузера.

В рамках сегодняшнего релиза Джеймс Сан (James Sun) из OpenAI подтвердил, что поддержка автономного настольного браузера ChatGPT Atlas будет прекращена. «Текущая ориентировочная дата прекращения поддержки — 9 августа. Мы поделимся дополнительной информацией в ближайшие дни как в приложении, так и по электронной почте», — сообщил Сан на своей странице в X.

OpenAI выпустила ИИ-браузер ChatGPT Atlas для систем Mac в октябре прошлого года. Позже компания выпустила специальное приложение Codex, добавив в апреле функцию браузера внутри приложения, а сегодня объединила всё это в новое настольное приложение ChatGPT.

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Теги: openai, chatgpt, atlas, ии, браузер
openai, chatgpt, atlas, ии, браузер
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