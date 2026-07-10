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Micron увеличила до $250 млрд свой вклад в развитие производства чипов в США — львиная доля пойдёт на четвёрку фабрик памяти

На волне бума ИИ американская компания Micron Technology решила расширять свои производственные мощности не только в США, но в своём вчерашнем заявлении вернулась к вопросу развития американской полупроводниковой промышленности. Она вложит $500 млн в местное предприятие тайваньской GlobalWafers, которое будет выпускать кремниевые пластины для американских клиентов. Общий объём инвестиций в экономику США до 2035 года Micron увеличила до $250 млрд.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

Указанное предприятие GlobalWafers в техасском Шермане возводится при участии правительственных субсидий по «Закону о чипах», принятом ещё при президенте Байдене. Micron обязалась заключить с GlobalWafers соглашение о поставках сроком на десять лет. В пресс-релизе Micron Technology одновременно фигурирует сумма $3 млрд, которую компания готова направить на укрепление американской полупроводниковой экосистемы.

Попутно Micron объявила о намерениях ускорить свои инвестиции в американскую экономику в период до 2035 года, увеличив их сумму с прежних $200 до $250 млрд. В штате Айдахо компания строит две крупные фабрики по производству памяти, в непосредственной близости от своей штаб-квартиры. Вчера она также приступила к заливке фундамента на своём строящемся производственном комплексе в штате Нью-Йорк, который после завершения строительства всех четырёх предприятий станет самым крупным объектом полупроводниковой отрасли в американской истории. Все эти заявления не только подняли курс акций Micron Technology на величину до 5 %, но и способствовали росту котировок акций американских поставщиков литографического оборудования.

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Теги: micron, micron technology, globalwafers, сша, производство микросхем
micron, micron technology, globalwafers, сша, производство микросхем
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