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Игроки Subnautica 2 тонут в 3829 раз чаще американцев и другая интересная статистика раннего доступа

Подводный симулятор выживания Subnautica 2 от американской студии Unknown Worlds Entertainment (принадлежит Krafton) плавает в водах раннего доступа уже почти два месяца, и за это время игроки совершили немало интересного.

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Источник изображений: Unknown Worlds Entertainment

Согласно официальной статистике, за без малого два месяца со старта раннего доступа Subnautica 2 пользователи провели в игре 58 млн часов (более 6,6 тыс. лет) и суммарно преодолели 545 млн км (86,8 % дистанции до Юпитера).

Среди других впечатляющих достижений сообщества Subnautica 2 — 15,6 млн смертей от нехватки кислорода (42 % от общего количества), ещё 7 млн от встречи с морскими обитателями (19 %) и 6,6 млн от обезвоживания (18 %).

Как подсчитали в PC Gamer, пользователи Subnautica 2 тонут в 3829 раз чаще, чем американцы с 2012 по 2021 год (статистика Центра по контролю и профилактике заболеваний США) — по 192 игрока каждую минуту раннего доступа.

Помимо прочего, игроки запустили 8,3 млн одиночных и 28 млн кооперативных сессий, поделились с другими пользователями 641 тыс. сохранений, собрали 331 млн водных слизней и построили 5,8 млн субмарин «Головастик».

Другая примечательная статистика пользователей Subnautica 2:

  • первую сюжетную главу прошли 17,2 % игроков;
  • Левиафан-коллекционер собрал более 2 млн тел;
  • геймеры использовали более 702 млн расходуемых предметов;
  • 234,6 тыс. искателей приключений не смогли спастись от Устрицы-живоглота;
  • где-то в мире есть человек, который построил 195 «Головастиков» за одно прохождение.

Ранний доступ Subnautica 2 открылся 14 мая на PC (Steam, EGS, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass. Игра заслужила «очень положительные» отзывы в Steam (рейтинг 91 %) и продалась в количестве 5 млн копий за две недели.

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Теги: subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
subnautica 2, unknown worlds entertainment, krafton, симулятор выживания
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