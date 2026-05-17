Subnautica 2 — хорошо на дне морском. Предварительный обзор

 
Сиквел культовой Subnautica наконец-то заплыл в воды раннего доступа. Стоит ли окунуться в увлекательные приключения в подводном мире сейчас или лучше подождать полноценного релиза — узнаете в нашем предварительном обзоре
Жанр Симулятор выживания
Издатель

Unknown Worlds Entertainment
Разработчик Unknown Worlds Entertainment
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1660 / AMD Radeon RX 5500 XT, 50 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-13700 2,1 ГГц / AMD Ryzen 7 7700X 4,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3070 / AMD Radeon RX 6700 XT, операционная система Windows 11
Дата выхода

14 мая 2026 года (ранний доступ)
Возрастной ценз От 12 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S
Направление игр про выживание огромно: есть проекты по уже известной интеллектуальной собственности, вроде Dune: Awakening или Conan Exiles, есть викингская Valheim, есть приземлённая Rust или даже пиратская Windrose. Но первая Subnautica особенно ярко выделяется на их фоне — необычным антуражем инопланетного подводного мира, связанными с этим игровыми особенностями. Вторая часть развивает идеи предшественницы, углубляя как механики, так и нарративные элементы. И, скажу честно — только погрузившись в подводный мир сиквела, возникает чувство, что вынырнуть обратно будет сложно. Впрочем, с тем, чтобы не задерживаться в игре слишком долго, помогут разные нюансы раннего доступа…

Ну какая же красота!

#Новая жизнь на дне

На подводной станции «Цикада» на планете Зезура нас ждала возможность старта почти с чистого листа. Увы, новая жизнь пошла не по плану: ещё до нашего прибытия в комплексе случился инцидент, а подводная станция разрушена и разбросана по океаническому дну. Поэтому и мы были обречены с самого начала… или нет? Нашим внезапным спасителем оказывается ИИ НОА — он вернул нас к жизни после неудачного прибытия, помог адаптировать тело под окружающую среду и указал путь к спасательной капсуле. В её тесном пространстве и начинается наше большое подводное приключение.

Базовый игровой цикл Subnautica 2 едва ли вызовет вопросы, если вы играли хоть в один «выживач». Предстоит рыскать по дну, в пещерах, по разрушенным отсекам «Цикады» и в других постройках подводных колонистов. В первую очередь нужно искать ресурсы вроде титана, меди, серы, свинца и кварца. Из них придется собирать инструменты, которыми вы сможете ещё эффективнее собирать ресурсы, включая те, что были недоступны с прежним оборудованием. А вместе с расширением арсенала инструментов открываются и возможности строительства, чтобы съехать наконец из тесной капсулы в более просторное жилище.

В спасательной капсуле и так не развернёшься, к тому же добытые ресурсы довольно скоро придётся складывать на пол

На свежепостроенной базе, конечно же, предстоит налаживать и совершенствовать производственную цепочку: соорудить источники энергии, парочку более вместительных хранилищ, установить станцию зарядки для батарей, питающих инструменты, построить узел переработки, позволяющий превращать сырец в слитки. Нельзя забывать и об уюте: организовать кровать, стулья, столы, повесить на стену мотивирующий плакат с котиком. Словом, сделать базу настоящим домом.

Но акцент всё же сделан на практических улучшениях, что позволят ещё сильнее расширить возможности для добычи, выживаемости и путешествий по дну. Скажем, можно собрать аквапланер и улучшенные ласты (скорость!). Или же обратите внимание на улучшенный скафандр и парочку воздушных пузырей, с которыми вы сможете проводить больше времени под водой без необходимости лишний раз всплывать на поверхность и отвлекаться от увлекательного подводного приключения.

Если в отсеке не умещается всё, что вы бы хотели уместить, его всегда можно расширить

Тайны пучины

Разумеется, главная механика Subnautica 2, как и в первой игре, это дайвинг и изучение окрестностей. Этот аспект уже в «ёрли» удался — подводный мир завораживает красотами и их разнообразием, поэтому даже просто плавать по округе, рассматривая всё, что попадается на глаза, доставляет эстетическое удовольствие. А уж как увлекательно следить за взаимодействием представителей местной фауны — например две рыбы-тарана могут не поделить воды и начать схватку, или какая-нибудь рыбёшка пробудит массивного краба и тот устрашающе встанет в полный рост. Увлекает и изучение скрытых закутков, неизведанных пещер и разных заброшенных рукотворных пространств, в которых можно обнаружить парочку-другую интригующих историй и, конечно, улучшения и новые инструменты.

С исследованием окружения связана и одна из наиболее интересных здешних особенностей — метод добычи новых чертежей и научного изучения планеты в целом. Для глубинного познания подводного мира вы можете использовать сканер — например, им можно сканировать представителей флоры и фауны, чтобы узнать их особенности, потенциальные опасности и способы её избежать. Другое практическое применение сканера — изучение чертежей. Например, на руинах «Цикады», в укромных убежищах и других рукотворных объектах вы будете находить разнообразное оборудование, инструменты и элементы интерьера. Всё это можно отсканировать и получить чертёж, позволяющий воспроизвести вещь на своей базе. Для воссоздания особенно ценных чертежей придётся найти несколько предметов, так что предстоит как следует прочесать местность.

В биолаборатории можно переключать активные и пассивные модификации в зависимости от сиюминутных потребностей

В ходе исследований открываются и новые подробности того, что же произошло на «Цикаде», и что послужило причинами трагедии. Эту информацию мы получаем из чёрных ящиков колонистов, которые можно найти в ходе вольных экспедиций, или же на их поиски нас отправляет НОА в рамках сюжетных задач. Двигаясь по истории, мы также можем открыть новое оборудование и генетические модификации вроде устойчивости к более высоким температурам, а это в свою очередь позволит изучать новые территории, где нас ждёт ещё больше открытий.

#Подводные трудности

Всё описанное звучит как идеальный игровой цикл, вот только его периодически нарушают разные технические, балансные и прочие нюансы. Например, довольно часто происходит ситуация, когда вы изучили всю доступную площадь и больше делать буквально нечего. Разве что двигаться по сюжету, но чтобы это сделать, вам нужно проникнуть в определённую зону, а для этого вам нужен конкретный инструмент, который вы просто не можете создать из-за отсутствия требуемого ресурса. И тут вам остаётся лишь искать этот самый ресурс. За этим занятием запросто можно провести час-другой.

Мурал не только красивый, но ещё и скрывает кое-какие сюжетные загадки

Поиск всякого нужного на ранних этапах осложнён отсутствием карты и не самой простой системой ориентиров. Изначально вы можете определять свою положение только по меткам, обозначающим важные структуры, включая вашу базу. Чуть позже, если повезёт найти чертёж маяка, появится возможность ставить свои собственные метки, что сильно облегчит навигацию. Но лично мне этот чертёж попался довольно поздно, и это немного смазало общее впечатление — без маяка в какой-то момент играть становится весьма затруднительно.

Также впечатления подпортила и несколько странная организация сюжетных задач. Несколько раз я крепко застревала, не понимая, какие действия от меня требуются. И ни маркер на карте, ни описание в журнале не могли ответить на этот вопрос — то ли квест сломался, то ли маркер вводит в заблуждение. Приходилось действовать методом научного тыка, иногда находя ответ, а иногда теряясь в догадках — это или баг, или очень сомнительный элемент гейм-дизайна. Время от времени задания вообще появляются с задержкой, и вы просто не понимаете, что теперь делать. В целом, есть стойкое ощущение, что с акцентом на сюжет и привязкой важных для изучения мира способностей разработчики слегка переборщили, сделав игру чуть более линейной, чем это принято в жанре. Пусть это не мешает наслаждаться проектом в целом, но всё же слегка сбивает с толку и, как следствие, прямо сейчас жить в Subnautica 2, как можно было жить в первой части, не особенно хочется.

Не все пейзажи в Subnautica 2 выглядят умиротворяюще

Разумеется, у Subnautica 2 есть и другие особенности, свойственные проектам в раннем доступе. Например, незначительные баги, застревания в текстурах (к счастью, есть специальная кнопка, которая вытащит вас из затруднительного положения), посредственный перевод на русский и довольно странная оригинальная озвучка — то ли нейросеть поработала, то ли актёрам просто сказали не вкладывать эмоции в свои реплики.

Тем не менее, проект способен подарить множество приятных часов, наполненных созерцанием живописных видов и увлекательным исследовательски-строительным геймплеем. Словом, если вы готовы смириться с некоторой сыростью проекта, то смело ныряйте в Subnautica 2 прямо сейчас, но если всё же ожидаете идеально отполированного геймплея, то лучше дождитесь релизной версии — есть все основания в итоге получить очень хорошую игру.

