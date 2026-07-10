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AMD представит первые процессоры на Zen 6 менее чем через две недели — это будут серверные EPYC Venice

На мероприятии Advancing AI 2026, которое пройдёт в Сан-Франциско 22 и 23 июля, AMD представит процессоры на новой микроархитектуре Zen 6, сообщил один из руководителей компании. Первыми окажутся серверные EPYC Venice.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

О планах компании рассказал в интервью YouTube-каналу SiliconANGLE theCUBE её технический директор и исполнительный вице-президент Марк Пейпермастер (Mark Papermaster). Процессоры нового семейства Zen 6 поначалу будут представлены моделями EPYC шестого поколения с кодовым названием Venice, а не потребительскими Ryzen.

«Скажу честно, этот вопрос сейчас поднимается в каждом разговоре с представителями бизнеса. Потому что предприятия используют x86 десятки лет. Существующую базу они менять не собираются. И вот что мы сделали с момента выпуска процессора Zen в 2017 году. Сейчас мы вышли на шестое поколение. И это новое поколение мы представим на нашем мероприятии Advancing AI 22 и 23 июля. Оно сохранит лидерство процессоров x86, но разрабатывалось, чтобы соответствовать тому, о чём я говорил. Оно оптимизировано для традиционных автономных рабочих нагрузок x86», — заявил господин Пейпермастер.

Чипы семейства AMD EPYC Venice на архитектуре Zen 6 получат до 256 ядер; производительность процессоров увеличится до 1,7 раза, а пропускная способность памяти вырастет до 1,6 Тбайт/с по сравнению с процессорами предыдущего поколения. Это будет первый продукт для высокопроизводительных вычислений, произведённый с использованием 2-нм техпроцесса TSMC. И никаких официальных новостей по поводу потребительских чипов в ближайшие две недели, вероятно, уже не будет.

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Теги: amd, epyc, zen 6
amd, epyc, zen 6
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