Mitsubishi начнёт выпускать по 1000 человекоподобных роботов в месяц в следующем году

Многие автопроизводители исторически интересовались возможность выпуска человекоподобных роботов, и если некоторые предпочитали достигать этой фазы развития собственными силами, другие могли сотрудничать со специализированными компаниями или покупать их. Mitsubishi Motors при участии стартапа Highlanders намерена начать выпуск человекоподобных роботов в Японии со следующего года.

Примечательно, что производство роботов будет организовано на предприятии Mitsubishi Motors в Киото, и объёмы выпуска могут измеряться 1000 роботов в месяц. Автопроизводитель собирается применять этих роботов на собственных предприятиях для транспортировки деталей и сборки автомобильных двигателей. Как только эти роботы зарекомендуют себя с положительной стороны после внутренних испытаний, Mitsubishi Motors задумается о возможности их продажи сторонним компаниям, включая конкурирующих автопроизводителей.

Глава корпорации Такао Като (Takao Kato) выразил уверенность, что для внедрения человекоподобных роботов на автосборочном производстве имеется огромный потенциал, поскольку те же логистические операции и сварочные работы они могут осуществлять вполне эффективно. Правда, как в этом контексте будут существовать классические промышленные роботы, в компании не уточняют. Поставщики автокомпонентов, по мнению главы Mitsubishi Motors, вполне удачно могут встроиться в экосистему производства и разработки человекоподобных роботов.

В мае этого года Mitsubishi Motors вложилась в капитал японского стартапа Highlanders, который основан выходцами из Токийского университета, дальнейшие инвестиции тоже остаются на повестке дня. Mitsubishi надеется, что свой поздний выход на рынок человекоподобных роботов она компенсирует качеством их изготовления. По итогам прошлого года 85 % поставленных на мировой рынок человекообразных роботов были изготовлены китайскими компаниями. К 2035 году власти КНР хотят вывести эту отрасль национальной экономики в мировые лидеры. Власти Японии намерены к 2040 году ввести в эксплуатацию примерно 10 млн роботов с функциями ИИ. Государство намерено поддерживать исследовательские работы в этой сфере для достижения данной цели.