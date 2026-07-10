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Ubisoft объяснила, почему продаёт для Assassin’s Creed Black Flag Resynced дополнения на сумму выше самой игры

Несмотря на однопользовательский характер, на релизе пиратский боевик с открытым миром Assassin’s Creed Black Flag Resynced предлагает DLC на общую сумму выше самой игры, и многим это не понравилось. Ubisoft пришлось объясняться.

Источник изображения: Steam (Photomode_Raro)

Источник изображения: Steam (Photomode_Raro)

Будучи ремейком Assassin’s Creed IV: Black Flag, Assassin’s Creed Black Flag Resynced продаётся за $60 (стандартное издание), а покупка всех платных дополнений к игре обойдётся в $85.

Речь идёт о четырёх парах наборов обликов для персонажа и корабля («Пламя ада», «Мастер-ассасин», «Морской змей», «Буря дракона») за $10 каждый и комплекте разблокировки редких коллекционных предметов на карте ещё за $5.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Для игр Assassin's Creed подобные дополнения не являются чем-то необычным, но их количество на релизе и цена вызвали недовольство геймеров. Ubisoft напомнила, что такие DLC не являются жизненно необходимыми для полноты игрового опыта.

«Дополнительные наборы — целиком опциональные бонусы для заинтересованных игроков, а не обязательное условие для получения наслаждения от игры или прохождения её», — гласит ответ Ubisoft на отзыв в Steam.

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Ubisoft также заверила, что стандартное издание уже представляет собой полноценный опыт: «Каждая миссия, каждый остров, полная история и законченный мир на месте, никто ничего [у вас не забирал]».

Assassin’s Creed Black Flag Resynced вышла 9 июля на PC (Steam, EGS, Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила высокие оценки от критиков и «в основном положительные» отзывы от пользователей Steam.

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Теги: assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
assassin’s creed black flag resynced, ubisoft, приключенческий экшен
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