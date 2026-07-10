Китай внезапно заморозил экспорт гелия на неопределённый срок — под угрозой производство чипов

10 июля 2026 года Китай внезапно и без комментариев «временно» запретил экспорт гелия, необходимого для производства полупроводников, работы медицинского оборудования и обслуживания ракетно-космической техники. Ограничение вступило в силу сразу после совместного объявления Министерства коммерции КНР и Главного таможенного управления. Аналитики считают, что это вынужденный шаг для сохранения стабильности производства чипов в стране.

При объявлении решения оба ведомства сослались на положения китайского Закона о внешней торговле, но не назвали срок действия и непосредственную причину запрета. Помимо прочего гелий используется на нескольких этапах изготовления чипов благодаря химической инертности и высокой теплопроводности. В установках плазменного травления его подают к обратной стороне кремниевой пластины, чтобы эффективно отводить тепло и поддерживать одинаковую температуру по всей её поверхности: даже небольшая неоднородность температуры может изменить скорость травления и геометрию транзисторных структур.

Доступной полноценной замены гелию в современных технологических процессах пока нет. Кроме того, жидкий гелий используется для охлаждения сверхпроводящих магнитов томографов МРТ, а газообразный применяется для продувки и наддува топливных систем ракет.

Решение Китая принято на фоне резкого ухудшения ситуации с мировыми поставками гелия из-за остановки части производства в Катаре, на который приходится примерно треть глобальных поставок этого газа. Китай обеспечивает себя гелием примерно на 15 % от потребностей, а остальное получает за счёт поставок из Катара. Возобновление боевых действий в Ормузском проливе усилило угрозу дефицита гелия, и Китай, возможно, опасается, что реэкспорт лишит страну дефицитного ресурса.

В спокойные времена Китай поставлял гелий и другие инертные газы на Тайвань, в Японию, Южную Корею и Индию. Именно эти страны были крупнейшими потребителями китайского гелия. США запретили своим партнёрам покупать гелий у России. Катар сократил производство. Но даже при возможности купить гелий у Катара остаётся проблема его доставки: пролив, по сути, перекрыт, а транспортировка возможна только по территории Ирана, что тоже вызовет вопросы у США, если перечисленные выше страны воспользуются таким вариантом. Запретив экспорт гелия, Китай поставил в неловкое положение едва ли не всех производителей электроники в регионе.