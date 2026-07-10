Microsoft обеспечила уволенным сотрудникам щедрые компенсации

Корпорация Microsoft 6 июля сократила около 4800 рабочих мест в подразделении Xbox и коммерческом подразделении продаж. Внутри компании также распространилась служебная записка, в которой приведены подробности того, что предлагается уволенным сотрудникам в США: пакет оказался более щедрым, чем тот, который при сокращениях предлагают конкуренты софтверного гиганта.

Попавшие под сокращение сотрудники Microsoft в США остаются в штате как минимум 60 дней после получения уведомления. В зависимости от стажа и квалификации им предоставляются выплаты, соразмерные недельному заработку. Сотрудники младшего и среднего звена получают компенсацию в размере недельной зарплаты за каждые полгода работы в компании. Сотрудники уровня директоров и руководителей получают выходное пособие в размере двухнедельной зарплаты за каждые полгода работы в компании, при этом общий срок ограничен 39 неделями. Для руководителей высшего звена действует отдельное соглашение. Для сравнения: в Salesforce выходное пособие составляло от 9 до 30 недель зарплаты, в Oracle — до 26 недель, а в Meta✴ — 16 недель плюс по две недели за каждый год работы.

Помимо денежных выплат, Microsoft сохраняет за сокращёнными сотрудниками опционы на акции в течение срока от шести до двенадцати месяцев в зависимости от стажа работы в компании. Компания также оплачивает шесть месяцев медицинской страховки, которую затем можно продлить ещё на год по программе COBRA уже за собственный счёт.

Об увольнениях сотрудникам 6 июля сообщила директор по персоналу Microsoft Эми Коулман (Amy Coleman) во внутренней служебной записке. «Наш бизнес меняется, потому что меняется мир вокруг него. Компании не могут выбирать, изменится ли их отрасль; они могут только выбирать, изменятся ли сами вместе с ней. <..> Должности, которые сегодня сокращаются, не заменяются искусственным интеллектом. На самом деле ИИ меняет то, как выполняется работа», — говорится в документе.

Служебная записка, которую составила генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma), была более прямолинейной. «Сегодня наш бизнес находится в нездоровом состоянии», — написала она. Шарма напомнила, что маржа подразделения в несколько раз ниже, чем у сопоставимых компаний, и назвала реструктуризацию Xbox крупнейшей в истории подразделения. 6 июля подразделение сократило около 1600 рабочих мест, и в течение финансового года планируются дальнейшие сокращения. В 2025 году Microsoft сократила более 15 000 рабочих мест, а в этом предложила 9000 сотрудникам уйти добровольно.

Акции Microsoft в этом году демонстрировали слабые результаты по сравнению с большинством крупных компаний — в первой половине года они заметно подешевели. Компания неоднократно проводила сокращения в подразделениях, где работа не вписывалась в её планы по развитию ИИ. Под них попали китайское подразделение Azure, а также LinkedIn и Xbox Now. В первые 60 дней с момента получения уведомления сотрудник продолжает получать зарплату и может искать новую работу. Соглашения о расторжении трудового договора содержат определённые условия: как минимум в них включается пункт о неразглашении негативной информации, а для некоторых должностей предусматриваются положения о неконкуренции.