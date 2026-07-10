Сегодня 11 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвес...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать

За минувшие пять лет компании, которые возводят для собственных нужд центры обработки данных, удвоили свою долговую нагрузку, прибегнув к заимствованиям для финансирования беспрецедентной волны инвестиций, необходимых, по их словам, для трансформации экономики, пишет Bloomberg.

Источник изображения: Taylor Vick / unspalsh.com

Источник изображения: Taylor Vick / unspalsh.com

Крупнейшими инвесторами в ЦОД выступают Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft и Oracle — за последние пять лет их долговые обязательства выросли примерно на $350 млрд. Они делают ставку на то, что передовые сервисы искусственного интеллекта обеспечат в будущем приток новых доходов. Инвесторы с энтузиазмом их поддержали, скупая новые облигации в различных валютах. Но на этой неделе выпуск Amazon облигаций на $25 млрд был встречен необычайно прохладно, что свидетельствует о переделе объёмов средств, доступных для поддержки инвестиций техногигантов.

Стоимость заимствований для большинства компаний невелика, потому что они чрезвычайно прибыльны. Для пяти техногигантов расходы на выплату процентов в прошлом году составили более $10 млрд — более чем вдвое больше, чем в 2019 году, но это меньше, чем свободный денежный поток любой из этих компаний. Денежные средства от операционной деятельности Google за вычетом капитальных затрат на конец I квартала составили $64 млрд. Свободный денежный поток Amazon за тот же период стал отрицательным. Долг Oracle в 2025 году в 2,5 раза превысил объём продаж, и темпы расходования компанией денежных средств, как ожидается, будут лишь ускоряться. Из-за роста расходов компании на ИИ агентство S&P Global Ratings понизило её рейтинг до самого низкого инвестиционного уровня.

Источник изображения: Kevin Ache / unspalsh.com

Источник изображения: Kevin Ache / unspalsh.com

Разработчики ПО, как правило, являются высокорентабельными предприятиями, не требующими больших регулярных капитальных затрат. Но для крупнейших игроков отрасли ситуация начала меняться с появлением облачных вычислений, которые потребовали значительных вложений в серверные ресурсы. ЦОД для ИИ оснащаются особенно дорогим оборудованием, в результате чего затраты растут. В апреле гендиректор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) заявил, что «очень уверен в монетизации этого», а глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) назвал инфраструктуру ИИ «хорошей инвестицией». Но убеждать инвесторов становится всё труднее: только акции Alphabet в этом году показали динамику лучше индекса S&P 500, тогда как ценные бумаги Microsoft и Oracle упали более чем на 20 %.

В этом месяце техногиганты начнут публиковать квартальные отчёты, а инвесторы на рынке долговых обязательств будут обращать внимание на их планы расходов, которые стали индикаторами бума ИИ. Компании будут задавать вопросы о том, успевают ли они за планами расширения своих конкурентов и когда начнут получать отдачу от этих инвестиций. Крупнейшие гиперскейлеры в этом году обязались потратить до $725 млрд — в основном на строительство ЦОД и закупку ИИ-ускорителей Nvidia. Эти расходы они финансируют за счёт денежных средств, новых заимствований и, как в случае Meta, соглашений, которые позволяют не включать часть долговых обязательств в баланс компании.

С ростом долговой нагрузки снижается готовность компаний к будущим кризисам или изменениям в технологической сфере. Даже десятилетия доминирования в технологическом секторе не делают компанию невосприимчивой к долговому бремени, если её положение ухудшается. Когда Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в 2025 году занял пост гендиректора Intel, своей первоочередной задачей он объявил приведение в порядок баланса компании, чтобы положить конец разговорам о том, сможет ли она выжить. До 2022 года Intel была крупнейшим в мире производителем чипов, накопила огромные долги на выплаты инвесторам и расширение производства, но не сумела выпустить конкурентоспособные ИИ-ускорители и потеряла долю рынка. 2026 год станет третьим подряд убыточным годом для Intel, прогнозируют аналитики Уолл-стрит. Чтобы выжить, Intel потребовались инвестиции со стороны Nvidia, которую она десятилетиями притесняла.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
OpenAI и Google дают китайским компаниям доступ к передовым ИИ-моделям — в США требуют это запретить
ИИ породил новый дефицит: в США перестало хватать силовых трансформаторов
Цена ИИ-бума: Microsoft нарастила выбросы углекислого газа на 25 %
Китай внезапно заморозил экспорт гелия на неопределённый срок — под угрозой производство чипов
Мировые продажи электромобилей и гибридов в июне превысили 2 млн машин, но в Китае и США они упали
Себестоимость iPhone 18 Pro Max может подскочить на $300 — это грозит новым ростом цен
Теги: облигации, инвестиции, ии
облигации, инвестиции, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска
Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, работающую и после заката
На небе может появиться объект ярче Луны: вызвавший волну протестов спутник-зеркало получил разрешение на запуск
NASA открыло путь к замене МКС — опубликованы требования к частным орбитальным станциям
AMD представит первые процессоры на Zen 6 менее чем через две недели — это будут серверные EPYC Venice
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 2 ч.
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO 2 ч.
Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США 3 ч.
ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft 9 ч.
Новая статья: Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия 9 ч.
Microsoft, Google, Amazon и Oracle попали под пристальный надзор британских регуляторов 10 ч.
[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены 11 ч.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза 11 ч.
Инвесторы поверили в ИИ от Meta: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года 12 ч.
«Ты должен был бороться со злом…»: переговорщика по борьбе с вымогателями отправили в тюрьму за помощь хакерам 13 ч.
У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы 21 мин.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 2 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 2 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 3 ч.
Глава SK hynix заявил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, но сохранится даже в следующем десятилетии 3 ч.
После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память 4 ч.
Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах 9 ч.
Японская Rapidus выбрала самый простой путь для переманивания клиентов TSMC на свой 2-нм техпроцесс 9 ч.
Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать 12 ч.
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации 12 ч.