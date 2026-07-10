Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать

За минувшие пять лет компании, которые возводят для собственных нужд центры обработки данных, удвоили свою долговую нагрузку, прибегнув к заимствованиям для финансирования беспрецедентной волны инвестиций, необходимых, по их словам, для трансформации экономики, пишет Bloomberg.

Крупнейшими инвесторами в ЦОД выступают Alphabet, Amazon, Meta✴, Microsoft и Oracle — за последние пять лет их долговые обязательства выросли примерно на $350 млрд. Они делают ставку на то, что передовые сервисы искусственного интеллекта обеспечат в будущем приток новых доходов. Инвесторы с энтузиазмом их поддержали, скупая новые облигации в различных валютах. Но на этой неделе выпуск Amazon облигаций на $25 млрд был встречен необычайно прохладно, что свидетельствует о переделе объёмов средств, доступных для поддержки инвестиций техногигантов. Стоимость заимствований для большинства компаний невелика, потому что они чрезвычайно прибыльны. Для пяти техногигантов расходы на выплату процентов в прошлом году составили более $10 млрд — более чем вдвое больше, чем в 2019 году, но это меньше, чем свободный денежный поток любой из этих компаний. Денежные средства от операционной деятельности Google за вычетом капитальных затрат на конец I квартала составили $64 млрд. Свободный денежный поток Amazon за тот же период стал отрицательным. Долг Oracle в 2025 году в 2,5 раза превысил объём продаж, и темпы расходования компанией денежных средств, как ожидается, будут лишь ускоряться. Из-за роста расходов компании на ИИ агентство S&P Global Ratings понизило её рейтинг до самого низкого инвестиционного уровня.

Разработчики ПО, как правило, являются высокорентабельными предприятиями, не требующими больших регулярных капитальных затрат. Но для крупнейших игроков отрасли ситуация начала меняться с появлением облачных вычислений, которые потребовали значительных вложений в серверные ресурсы. ЦОД для ИИ оснащаются особенно дорогим оборудованием, в результате чего затраты растут. В апреле гендиректор Amazon Энди Джасси (Andy Jassy) заявил, что «очень уверен в монетизации этого», а глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) назвал инфраструктуру ИИ «хорошей инвестицией». Но убеждать инвесторов становится всё труднее: только акции Alphabet в этом году показали динамику лучше индекса S&P 500, тогда как ценные бумаги Microsoft и Oracle упали более чем на 20 %.

В этом месяце техногиганты начнут публиковать квартальные отчёты, а инвесторы на рынке долговых обязательств будут обращать внимание на их планы расходов, которые стали индикаторами бума ИИ. Компании будут задавать вопросы о том, успевают ли они за планами расширения своих конкурентов и когда начнут получать отдачу от этих инвестиций. Крупнейшие гиперскейлеры в этом году обязались потратить до $725 млрд — в основном на строительство ЦОД и закупку ИИ-ускорителей Nvidia. Эти расходы они финансируют за счёт денежных средств, новых заимствований и, как в случае Meta✴, соглашений, которые позволяют не включать часть долговых обязательств в баланс компании.

С ростом долговой нагрузки снижается готовность компаний к будущим кризисам или изменениям в технологической сфере. Даже десятилетия доминирования в технологическом секторе не делают компанию невосприимчивой к долговому бремени, если её положение ухудшается. Когда Лип-Бу Тан (Lip-Bu Tan) в 2025 году занял пост гендиректора Intel, своей первоочередной задачей он объявил приведение в порядок баланса компании, чтобы положить конец разговорам о том, сможет ли она выжить. До 2022 года Intel была крупнейшим в мире производителем чипов, накопила огромные долги на выплаты инвесторам и расширение производства, но не сумела выпустить конкурентоспособные ИИ-ускорители и потеряла долю рынка. 2026 год станет третьим подряд убыточным годом для Intel, прогнозируют аналитики Уолл-стрит. Чтобы выжить, Intel потребовались инвестиции со стороны Nvidia, которую она десятилетиями притесняла.