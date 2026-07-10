Профессор показал, насколько массовым стало использование ИИ на экзаменах — очный тест обрушил средний балл вдвое

Профессор Брауновского университета Роберт Серрано (Robert Serrano) заподозрил, что большинство его студентов при удалённой сдаче экзаменов обращаются за помощью к искусственному интеллекту, и сравнил результаты промежуточного экзамена с итоговым, который принимал в очном формате. Результат он представил в виде диаграммы.

В последнем семестре на его курс по экономике благосостояния записались 86 студентов вместо обычных 30, и он заподозрил, что что-то не так. Профессор предположил, что его курс выбрали потому, что он разрешал писать экзаменационные работы дома. Его предположения подтвердились, когда средний балл за промежуточный экзамен составил 96 %, хотя обычно этот показатель находился в диапазоне от 65 % до 80 %. Преподаватель понимал, что проверка работ с помощью ИИ может показать ложноположительные и ложноотрицательные результаты. К тому же известны случаи, когда студенты, обвинённые в списывании с помощью ИИ, подают в суд. Тогда он поручил ChatGPT сдать свой промежуточный экзамен — ответы чат-бота напоминали ответы его студентов: использовались схожие язык и логика.

Когда профессор объявил, что итоговый экзамен будет проводиться очно, 18 студентов бросили курс, а ещё 9 не явились на экзамен. Оставшиеся 59 студентов показали средний результат 48,6 %, хотя ранее этот показатель не опускался ниже 65 %. Трое получили 0 %, а большинство сдало итоговый экзамен с разрывом более 30 п. п. по сравнению с промежуточным. Судя по диаграмме, только двое сдавали экзамены без помощи ИИ: один получил 95,5 % за промежуточный экзамен и 95 % — за итоговый, а второй — 55 % за промежуточный и 59 % — за итоговый. Последний оказался единственным студентом, чей результат на итоговом экзамене оказался выше.

В итоге профессор аннулировал результаты промежуточного экзамена, а вес итогового повысил до 80 % при выведении итоговой оценки за курс. В обычных условиях он поставил бы зачёт всем, кто набрал от 50 %, но в этот раз снизил порог до 40 %. После того как преподаватель предал инцидент огласке, Постоянный комитет по соблюдению Академического кодекса (дисциплинарная комиссия) при университете запросил индивидуальные жалобы на каждого студента и копии их экзаменационных работ, но профессор заподозрил, что эти работы просто проверят с помощью детекторов ИИ. Проблема останется актуальной, пока не появится орган, который будет обеспечивать соблюдение принципов академической честности. Руководство продолжает расследование инцидента, но нет ясности, можно ли будет предотвращать мошеннические действия иными способами, кроме очного тестирования в традиционном формате.