Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах

Компания LG Display опубликовала результаты внутреннего исследования, в рамках которого изучалось влияние частоты обновления мониторов на эффективность игроков. В тестировании приняли участие 31 взрослый мужчина-геймер, которые играли в шутер от первого лица на мониторе с частотой обновления 60, 240, 360 и 480 Гц.

Участники эксперимента в случайном порядке опробовали четыре варианта настроек в рамках слепого тестирования (игрокам не сообщалось, какие настройки были выбраны). Компания LG измеряла количество попаданий и время между появлением и исчезновением цели. Игроки также оценивали плавность движения, лёгкость отслеживания цели на экране и делились общими впечатлениями.

Согласно данным LG Display, количество попаданий было на 38 % выше при игре на мониторе с частотой обновления 480 Гц, чем при частоте обновления 60 Гц. Компания также сообщила о дополнительном повышении эффективности игроков на 10 % при переходе с 240 на 480 Гц. Кроме того, отмечается, что при переходе с более низкой на более высокую частоту обновления экрана у пользователей увеличивалось количество побед, хотя в ходе исследования измерялся именно процент успешных попаданий, а не число побед в матчах.

«В результате было установлено, что вероятность попадания в цель увеличилась на 38 % при самой высокой частоте обновления экрана — 480 Гц — по сравнению с самой низкой — 60 Гц. Особо следует отметить, что при частоте обновления 480 Гц вероятность попадания увеличилась еще на 10 % по сравнению с частотой 240 Гц, которая уже показала значительное улучшение. Это можно интерпретировать как свидетельство того, что игровая эффективность постоянно улучшается по мере увеличения частоты обновления экрана», — LG Display.

Использование частоты обновления 480 Гц также уменьшило задержку ввода более чем на 10 мс по сравнению с 60 Гц. Все участники исследования предпочли более быстрый отклик и отметили, что за движущимися целями стало легче следить. LG объясняет результаты меньшей задержкой ввода и уменьшением размытия изображения при движении на более высоких частотах обновления.

Компания не сообщила, в какую игру играли участники тестирования, какая модель монитора использовалась, какое было разрешение экрана, какая видеокарта применялась, а также какова была продолжительность теста и другие общие статистические показатели.