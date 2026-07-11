Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI

Apple подала иск в Федеральный суд Северного округа Калифорнии против OpenAI, обвинив компанию в незаконном присвоении коммерческих тайн и конфиденциальной информации для разработки собственных потребительских устройств. По утверждению истца, в схему были вовлечены сотрудники OpenAI разных уровней, включая руководство аппаратного подразделения.

По версии Apple, после приобретения стартапа IO Products, основанного бывшим дизайнером компании Джони Айвом (Jony Ive), OpenAI начала активно нанимать сотрудников Apple. Основная часть претензий, как сообщает CNBC, касается бывших работников производителя iPhone, проходивших собеседования или перешедших в OpenAI, а также руководителя аппаратного подразделения Тан Таня (Tang Tan), ранее занимавшего пост вице-президента Apple.

В иске утверждается, что Тань, якобы, просил кандидатов на вакансии, ещё работавших в Apple, приносить на собеседования реальные компоненты устройств. Кроме того, компания заявила, что OpenAI инструктировала увольняющихся сотрудников, помогая им обходить внутренние процедуры безопасности, а бывший инженер Чан Лю (Chang Liu), ставший сотрудником OpenAI, по утверждению Apple, похитил принадлежащий последней ноутбук.

Отдельно Apple заявила, что располагает доказательствами использования OpenAI разработанной ею технологии обработки металлических корпусов. По версии истца, партнёрам якобы сообщалось, что применение этого производственного процесса согласовано с Apple, хотя компания подобного разрешения не предоставляла.

В OpenAI отвергли обвинения, заявив, что не заинтересованы в коммерческих тайнах других компаний и сосредоточены на создании собственных технологий. Apple требует взыскания ущерба, судебного запрета на дальнейшее использование своих коммерческих секретов, а также прекращения применения спорной конфиденциальной информации.