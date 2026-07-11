Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США

Федеральная резервная система США (ФРС) объявила состав руководителей и советников пяти рабочих групп, созданных для совершенствования инструментов денежно-кредитной политики. Одним из консультантов по направлению «Производительность и занятость», по сообщению Video Games Chronicle, назначена генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma).

Согласно опубликованному заявлению, пять рабочих групп займутся анализом существующих подходов к проведению денежно-кредитной политики, оценивая возможности совершенствования методов, аналитических инструментов и механизмов принятия решений. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш (Kevin Warsh) заявил, что экономика США значительно изменилась за последнее поколение, а привлечение специалистов из разных областей должно помочь регулятору эффективнее выполнять задачи по обеспечению ценовой стабильности и максимальной занятости.

Обстоятельства формирования консультативных групп не раскрываются. При этом Шарма оказалась единственным действующим генеральным директором, вошедшим в состав рабочих групп, тогда как бывший глава Walmart Даг Макмиллон (Doug McMillon) назначен советником по экономическим данным.

Напомним, назначение Шармы произошло на той же неделе, когда в подразделении Xbox продолжились масштабные сокращения персонала. После назначения на пост генерального директора Xbox в начале года она также руководила направлением CoreAI в Microsoft, а ранее занимала должность вице-президента по продуктам и разработке сервисов Messenger и Instagram✴ Direct в Facebook✴.