Сегодня 11 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Глава Xbox вошла в рабочую группу Федера...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США

Федеральная резервная система США (ФРС) объявила состав руководителей и советников пяти рабочих групп, созданных для совершенствования инструментов денежно-кредитной политики. Одним из консультантов по направлению «Производительность и занятость», по сообщению Video Games Chronicle, назначена генеральный директор Xbox Аша Шарма (Asha Sharma).

Источник изображения: Xbox

Источник изображения: Xbox

Согласно опубликованному заявлению, пять рабочих групп займутся анализом существующих подходов к проведению денежно-кредитной политики, оценивая возможности совершенствования методов, аналитических инструментов и механизмов принятия решений. Председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш (Kevin Warsh) заявил, что экономика США значительно изменилась за последнее поколение, а привлечение специалистов из разных областей должно помочь регулятору эффективнее выполнять задачи по обеспечению ценовой стабильности и максимальной занятости.

Обстоятельства формирования консультативных групп не раскрываются. При этом Шарма оказалась единственным действующим генеральным директором, вошедшим в состав рабочих групп, тогда как бывший глава Walmart Даг Макмиллон (Doug McMillon) назначен советником по экономическим данным.

Напомним, назначение Шармы произошло на той же неделе, когда в подразделении Xbox продолжились масштабные сокращения персонала. После назначения на пост генерального директора Xbox в начале года она также руководила направлением CoreAI в Microsoft, а ранее занимала должность вице-президента по продуктам и разработке сервисов Messenger и Instagram Direct в Facebook.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Как Xbox проиграл свою игру: ставка на Game Pass закончилась массовыми увольнениями
Xbox отметила выход дополнения Revelations к Doom: The Dark Ages увольнением половины сотрудников id Software — студия «фактически мертва»
Xbox рассчитывала к 2026 году достичь 77 миллионов подписчиков Game Pass, но с треском провалилась
[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза
«Эта игра выглядит феноменально»: утечка 26 минут геймплея Persona 4 Revival впечатлила фанатов
Теги: xbox, фрс сша, сша, microsoft
xbox, фрс сша, сша, microsoft
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска
Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, работающую и после заката
На небе может появиться объект ярче Луны: вызвавший волну протестов спутник-зеркало получил разрешение на запуск
NASA открыло путь к замене МКС — опубликованы требования к частным орбитальным станциям
AMD представит первые процессоры на Zen 6 менее чем через две недели — это будут серверные EPYC Venice
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 2 ч.
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO 2 ч.
Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США 3 ч.
ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft 9 ч.
Новая статья: Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия 9 ч.
Microsoft, Google, Amazon и Oracle попали под пристальный надзор британских регуляторов 10 ч.
[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены 11 ч.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза 11 ч.
Инвесторы поверили в ИИ от Meta: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года 12 ч.
«Ты должен был бороться со злом…»: переговорщика по борьбе с вымогателями отправили в тюрьму за помощь хакерам 13 ч.
У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы 21 мин.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 2 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 2 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 3 ч.
Глава SK hynix заявил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, но сохранится даже в следующем десятилетии 3 ч.
После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память 4 ч.
Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах 9 ч.
Японская Rapidus выбрала самый простой путь для переманивания клиентов TSMC на свой 2-нм техпроцесс 9 ч.
Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать 12 ч.
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации 12 ч.