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Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO

Вынужденная покинуть руководящий пост в OpenAI по состоянию здоровья Фиджи Симо (Fidji Simo) курировала продуктовое направление в этом ИИ-стартапе, после её ухода соответствующие функции перейдут к президенту Грегу Брокману (Greg Brockman). Это лишь усилит влияние одного из основателей компании на управление её бизнесом.

Источник изображения: X, Greg Brockman

Грег Брокман (на фото в центре). Источник изображения: X, Greg Brockman

Именно под руководством Симо на протяжении последнего года формировались перспективные планы развития OpenAI и стратегия выпуска наиболее важных программных продуктов. Брокману уже пришлось заниматься этими вопросами в период отсутствия Симо с апреля текущего года, поэтому передача полномочий на постоянной основе не станет для него внезапной. Под руководством Брокмана останутся продуктовое направление, работа с корпоративными клиентами, вычислительные инициативы и вывод на рынок новых разработок. Президент OpenAI выразил признательность Фиджи Симо за проделанную работу по достижению миссии компании и поблагодарил за возможность трудиться бок о бок с ней. По неподтверждённым данным, нанимать руководителя на замену Симо компания не собирается, её обязанности, помимо Брокмана, будут распределены между финансовым директором Сарой Фрайар (Sarah Friar) и директором по стратегическому развитию Джейсоном Квоном (Jason Kwon). Все трое подчиняются генеральному директору Сэму Альтману (Sam Altman).

Если в структуре руководства OpenAI не произойдёт других серьёзных изменений, то именно на плечи Брокмана ляжет основная часть подготовки к выходу стартапа на IPO. Оно должно было состояться в США в этом году, но появилась неофициальная информация о переносе мероприятия на следующий год. Конкуренция в сегменте генеративного ИИ растёт, в марте доля ChatGPT упала ниже 50 % впервые с момента запуска этого чат-бота. Теперь стартап делает особую ставку на инструмент для написания программного кода Codex в качестве своего очередного потенциально коммерчески успешного продукта.

Сэм Альтман и Грег Брокман являются близкими соратниками, стоявшими у истоков OpenAI в 2015 году. Когда осенью 2023 года совет директоров на время отстранил Альтмана от руководства стартапом, Брокман покинул его из солидарности, но спустя несколько дней оба вернулись. Президент OpenAI верит в важность разработки генеративного искусственного интеллекта, считая технологию одним из главных факторов, способных в обозримой перспективе повлиять на эволюцию человечества.

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Теги: openai, президент, ipo, кадровые перестановки, ии
openai, президент, ipo, кадровые перестановки, ии
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