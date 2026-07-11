SpaceX зажгла все 33 двигателя на новом ускорителе Super Heavy V3 — запуск Starship ожидается со дня на день

Компания SpaceX на космодроме Starbase в Техасе провела статическое огневое испытание ускорителя Super Heavy, предназначенного для 13-го испытательного полёта системы Starship. Ускоритель на 25 секунд зажёг все свои 33 двигателя, подтвердив готовность совершить полёт в космос. Похоже, этот день совсем близко — на 14 и 15 июля уже объявлено о закрытии воздушного пространства в районе запуска.

Ускоритель Super Heavy V3 в исполнении прототипа Booster 20 доставили на стартовую площадку 9 июля и установили на испытательный стенд при помощи механических захватов башни Mechazilla. 10 июля незадолго до 18:00 по московскому времени команда одновременно запустила все 33 двигателя Raptor 3 примерно на 25 секунд — значительно дольше, чем при обычной кратковременной проверке зажигания. Ускоритель при этом оставался закреплённым на стенде, а специалисты проверяли совместную работу двигателей, топливной системы, автоматики и наземной инфраструктуры под продолжительной нагрузкой.

Ускоритель Booster 20 стал вторым изготовленным ускорителем Starship версии V3, дошедшим до огневых испытаний на стартовой площадке. Его двигатели Raptor 3 используют переохлаждённые жидкий метан и кислород. По сравнению с предыдущим поколением новая модификация ускорителя получила переработанную двигательную установку с новым алгоритмом запуска, увеличенный объём баков и облегчённую авионику. В верхней ступени Starship V3 также предусмотрено оборудование для перекачки криогенного топлива между баками — это один из ключевых элементов будущей орбитальной дозаправки. В полностью многоразовой конфигурации система проектируется для доставки около 100 т груза на околоземную орбиту.

В полёт ускоритель Booster 20 должен отправиться вместе с прототипом верхней ступени Ship 40 (Starship), которая прошла собственное огневое испытание одновременным прожигом всех шести двигателей ещё 2 июля. Тестовый 13-й полёт должен закрепить отработку конфигурации ракеты в версии V3 после неоднозначных итогов предыдущего запуска 22 мая. Во время 12-го полёта ускоритель Booster 19 при возвращении не смог выполнить запланированное маневрирование и мягкое приводнение.

Корабль Ship 39, в свою очередь, достиг суборбитальной траектории и приводнился в Индийском океане, но из-за аномалии одного из двигателей SpaceX отказалась от предусмотренного программой повторного запуска двигателя корабля в космосе. Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) квалифицировало происшествие с ускорителем как нештатную ситуацию и потребовало провести расследование под надзором ведомства.

Тем самым во время 13-го испытательного полёта компания намерена повторить основные задачи предыдущей миссии, проверить внесённые изменения и вновь отработать управляемое возвращение обеих ступеней. Корабль Ship 40 должен войти в атмосферу в горизонтальном положении, защищённый теплозащитными плитками, после чего выполнить разворот и мягко приводниться в Индийском океане. Для Super Heavy также предусматривается приводнение, а не захват башней: полноценное возвращение обеих ступеней на космодром остаётся целью последующих испытаний.

В недавно обновлённом оперативном плане FAA указано основное стартовое окно с 01:45 до 03:56 по московскому времени 15 июля и резервное окно сутками позже, однако фактический запуск зависит от выполнения всех требований регулятора к компании, а их статус пока официально не обнародован. Но поскольку от Starship зависит лунная программа NASA, можно не сомневаться, что бюрократических преград для тестового полёта у компании не будет. Если компания посчитает ракету готовой, то запуск состоится через считанные дни.