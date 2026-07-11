Meta✴ приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram✴

Meta✴ объявила о прекращении работы функции искусственного интеллекта, которая позволяла пользователям создавать изображения, используя материалы публикаций из общедоступных аккаунтов Instagram✴. Функция подверглась резкой критике общественности.

«На этой неделе мы объявили, что один из способов создавать изображения в Meta✴ AI — упоминать общедоступные аккаунты Instagram✴, на которые пользователи хотят ссылаться. Мы хотели выпустить полезный инструмент для творчества и дать людям контроль над тем, можно ли ссылаться на их общедоступный контент таким образом. Мы получили отзывы о том, что эта функция не оправдала ожиданий, поэтому она больше недоступна», — заявили в Meta✴.

Компания представила ИИ-модель Muse Image, которая, в частности, позволяет редактировать изображения человека, просто отметив его общедоступный аккаунт в Instagram✴ — «в интересах социальных сетей, которые уже любят миллиарды людей». Нововведение немедленно вызвало резкую критику из-за политики «отказа от участия», согласно которой пользователи старше 18 лет с открытыми страницами должны были отключать её вручную. Дошло до того, что представляющая интересы артистов компания Creative Artists Agency (CAA), которая в частности, сотрудничает с Томом Хэнксом (Tom Hanks) и Мерил Стрип (Meryl Streep), призвала Meta✴ занять «более разумную позицию».

«Ничьи имя, изображение, сходство, голос или творческая работа не должны использоваться третьими лицами, включая модели ИИ, без чёткого, документально подтверждённого согласия. Настоящие инновации ставят создателей на первое место: уважение их прав, защита их средств с существованию и предоставление им реального контроля, а не передача его платформам», — заявили в CAA. Профсоюз артистов SAG-AFTRA также призвал своих членов отказаться от этой функции.