Сегодня 12 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети M**a приостановила генерацию изображений...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴ приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram✴

Meta объявила о прекращении работы функции искусственного интеллекта, которая позволяла пользователям создавать изображения, используя материалы публикаций из общедоступных аккаунтов Instagram. Функция подверглась резкой критике общественности.

Источник изображения: BEN ELLIOTT / unsplash.com

Источник изображения: BEN ELLIOTT / unsplash.com

«На этой неделе мы объявили, что один из способов создавать изображения в Meta AI — упоминать общедоступные аккаунты Instagram, на которые пользователи хотят ссылаться. Мы хотели выпустить полезный инструмент для творчества и дать людям контроль над тем, можно ли ссылаться на их общедоступный контент таким образом. Мы получили отзывы о том, что эта функция не оправдала ожиданий, поэтому она больше недоступна», — заявили в Meta.

Компания представила ИИ-модель Muse Image, которая, в частности, позволяет редактировать изображения человека, просто отметив его общедоступный аккаунт в Instagram«в интересах социальных сетей, которые уже любят миллиарды людей». Нововведение немедленно вызвало резкую критику из-за политики «отказа от участия», согласно которой пользователи старше 18 лет с открытыми страницами должны были отключать её вручную. Дошло до того, что представляющая интересы артистов компания Creative Artists Agency (CAA), которая в частности, сотрудничает с Томом Хэнксом (Tom Hanks) и Мерил Стрип (Meryl Streep), призвала Meta занять «более разумную позицию».

«Ничьи имя, изображение, сходство, голос или творческая работа не должны использоваться третьими лицами, включая модели ИИ, без чёткого, документально подтверждённого согласия. Настоящие инновации ставят создателей на первое место: уважение их прав, защита их средств с существованию и предоставление им реального контроля, а не передача его платформам», — заявили в CAA. Профсоюз артистов SAG-AFTRA также призвал своих членов отказаться от этой функции.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Исследование: четверть постов в соцсетях длиной более 250 слов полностью сгенерированы ИИ
Инвесторы поверили в ИИ от Meta✴: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года
Европа обязала Meta✴ поменять вызывающий зависимость дизайн Facebook✴ и Instagram✴ — иначе будет штраф
Meta✴ представила ИИ-модель Muse Spark 1.1 — она умеет искать сложные ошибки в коде и работать с агентами
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO
Теги: me, ii, muse, ии
me, ii, muse, ии
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony удалось остановить лавину негатива из-за отмены дисков — сработал анонс портов двух старых игр
Google представила ИИ-модель для мониторинга здоровья, обученную на триллионе минут данных носимых устройств
У ИИ-модели OpenAI GPT-5.6 Sol нашли такие же уязвимости, как у Fable 5
«Уэбб» помог изучить атмосферу планеты, пережившей смерть своей звезды
Вампирская ролевая игра The Blood of Dawnwalker от ведущих разработчиков The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 приглянулась двум миллионам геймеров
Новая статья: Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия 5 ч.
После реорганизации из OpenAI ушёл глава отдела систем безопасности 13 ч.
Исследование: четверть постов в соцсетях длиной более 250 слов полностью сгенерированы ИИ 14 ч.
Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами 14 ч.
ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-модель для генерации интерактивных миров в реальном времени 14 ч.
Google опубликовала Magic Pointer — неанонсированное ИИ-приложение для будущих Googlebook 15 ч.
Meta приостановила генерацию изображений на основе публикаций в Instagram 16 ч.
Аудитория Steam в полтора раза превысила охват PlayStation — Sony сама во всём виновата 19 ч.
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 21 ч.
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO 21 ч.
Google научила квантовый процессор подстраивать себя во время работы — это путь к более сложным вычислениям 13 ч.
Siemens и FuelCell Energy совместно запитают ЦОД от топливных ячеек 14 ч.
SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе рекордного IPO в США 15 ч.
SpaceX зажгла все 33 двигателя на новом ускорителе Super Heavy V3 — запуск Starship ожидается со дня на день 16 ч.
Samsung представила бренд OBLYX — под ним будут выпускаться OLED-панели для игровых ноутбуков 16 ч.
ЕС не сможет заставить Sony продолжить выпуск игр на дисках 18 ч.
Учёные улучшили качество струйной печати электронных схем — на идею натолкнула газировка 18 ч.
Американские власти ополчились на подставные фирмы, через которые DJI работает в США 18 ч.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 21 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 21 ч.