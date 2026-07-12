Основатель Nvidia Дженсен Хуанг примет участие в праздновании 30-летия Sega в Японии

Значение компании Nvidia для игровой индустрии в последние годы отходит на второй план, поскольку до 90 % своей выручки она сейчас получает в серверном сегменте. Желая напомнить аудитории о своих корнях, Nvidia решила принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 30-летию японской компании Sega. Основатель Nvidia разыграет среди участников видеокарту GeForce RTX 5090 FE.

Как следует из публикации японского представительства Nvidia в социальной сети X, мероприятие будет проведено 15 июля на знаменитом рынке электроники Акихабара. Присутствие основателя и бессменного главы Nvidia на этом мероприятии не обойдётся без демонстрации актуальных аппаратных решений компании — в данном случае речь идёт о платформе RTX Spark. Среди посетителей церемонии будет разыграна видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 FE.

До конца воскресенья Nvidia также будет принимать от поклонников Sega и своих собственных посты с воспоминаниями, связанными с той или другой компанией. Помимо коротких рассказов, принимаются видеоролики и фотографии. Победители творческого конкурса будут выборочно приглашены на будущее торжественное мероприятие. Обе компании связывает гораздо большее, чем можно подумать. В 1995 году Nvidia выпустила свой первый игровой чип NV1, он создавался с учётом планов Sega на игровом рынке. Nvidia в тот период даже взялась разработать игровой чип для консоли Sega нового поколения, но сделала ставку на не ту архитектуру, не смогла завершить работу, и попросила руководство Sega превратить оставшиеся $5 млн в инвестицию в свой капитал. Эти деньги позволили Nvidia разработать чип Riva 128, который в 1997 году вышел на рынок и за первые четыре месяца разошёлся тиражом 1 млн штук. Свою долю в капитале Nvidia компания Sega продала после того, как в 1999 году первая вышла на биржу. Если бы она оставила себе эти акции, то сейчас владела бы пакетом стоимостью $1 трлн, как признался основатель Nvidia.