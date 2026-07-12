Как правило, условия экспорта новейших технологий из США на фоне геополитических событий обычно ухудшались, но в случае с ОАЭ имел место обратный инцидент. Признав в этом ближневосточном государстве важного союзника в оборонной сфере, власти США разрешили ему почти свободно закупать не только вооружения и компоненты для энергетической инфраструктуры, но и новейшие ИИ-чипы.

В заявлении Министерства торговли США, на которое ссылается Financial Times, говорится о признательности властей страны за продвижение коллегами из ОАЭ американских национальных интересов, включая февральскую операцию «Эпическая ярость», которая положила начало атакам на Иран. Закупать американские компоненты без индивидуальных лицензий смогут власти ОАЭ и одобренные властями США компании. Беспилотники, спутники, оборудование двойного назначения для энергетической отрасли, а также ИИ-ускорители и серверы на их основе смогут попадать из США в ОАЭ с меньшим количеством бюрократической волокиты.

Представители Демократической партии США убеждены, что подобное потепление отношений между действующей американской администрацией и властями ОАЭ обусловлено инвестициями со стороны Шейха Тахнуна бен Заида Аль Нахайяна (Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan) в американский фонд, связанный с Дональдом Трампом (Donal Trump). Именно по этой причине Трамп некоторое время назад выдал властям ОАЭ разрешение на покупку 500 000 американских ИИ-ускорителей в тот период, когда подобные поставки регулировались квотами. Противники подобной щедрости в политических кругах США считают, что через ОАЭ к передовым вычислительным решениям доступ могут получить китайские разработчики. Власти ОАЭ отметают все обвинения как в особых связях с американским президентом, так и в попытках сотрудничать с китайскими военными.